DC - Netflix spróbuje kontynuować SnyderVerse? To nie takie proste

fot. Warner Bros.

Reklama

Zack Snyder podpisał wieloletni kontrakt z Netfliksem. Przez to niektórzy fani zaczęli zastanawiać się, czy SnyderVerse mogłoby odrodzić się na tej platformie streamingowej. Wówczas kolejne filmy pojawiałaby się równolegle obok nowego uniwersum DC Jamesa Gunna i Petera Safrana. Prezes Netfliksa postanowił skomentować ten pomysł.

DC - Szef Netfliksa o ewentualnym kontynuowaniu SnyderVerse

W trakcie rozmowy z The Hollywood Reporter, Scott Stuber przyznał, że reaktywowanie SnyderVerse byłoby ciężkim zadaniem, szczególnie kiedy nie ma się pełnych praw do produkcji DC.

- To zawsze jest trudne, w momencie gdy nie jesteś tego właścicielem.

Szef wyraził jednak chęć, aby Netflix otrzymał licencję na wcześniejsze filmy z uniwersum Snydera.

- Chcielibyśmy mieć te filmy na naszej platformie, aby fani zobaczyli więcej produkcji Zacka. Im więcej jego dzieł, tym lepiej dla nas.

Netflix - co Zack Snyder tworzy dla platformy?

Współpraca reżysera z Netfliksem rozpoczęła się od Armii umarłych z 2021 roku. Produkcja zainspirowała wiele innych projektów filmowych i telewizyjnych, w tym nadchodzące Rebel Moon oraz spin-offy wspomnianej Armii - Armia złodziei i Planet of the Dead. Snyder ma również pracować nad serialem animowanym Twilight of the Gods, który czerpie inspirację z mitologii nordyckiej.