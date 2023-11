Zack Snyder zainteresowany stworzeniem tylko dwóch filmów dla Marvela i DC. Christopher Nolan chwali reżysera

fot. Creative Commons / Gage Skidmore

W przyszłym miesiącu zadebiutuje Rebel Moon część 1: Dziecko ognia, czyli kolejny film Zacka Snydera, który rozpocznie nową serię dla Netflixa. Reżyser przez długie lata tworzył superbohaterskie produkcje i powrotu do tego gatunku dotyczył jeden z wątków długiej rozmowy Snydera z serwisem The Hollywood Reporter. Filmowiec przyznał, że jest to już zamknięty rozdział w jego życiu i będzie trudno go nakłonić, aby ponownie stanął za kamerą superbohaterskiego filmu.

Zack Snyder wróciłby do wyreżyserowania filmu o Batmanie

Snyder ma jednak dwa wymarzone projekty, które skłoniłyby go do pracy dla Marvela lub DC. Gdyby James Gunn zaprosił reżysera do stworzenia ekranizacji komiksu Powrót Mrocznego Rycerza, który byłby wierny oryginałowi, wtedy Zack Snyder nie wahałby się nawet minuty. Z kolei jedyną produkcją Marvela, którą bylby zainteresowany, jest film o Daredevilu i Elektrze, szczególnie w ramach ekranizacji komiksu Elektra Lives Again autorstwa Franka Millera.

Reżyser stanowczo odrzuca pracę nad jakimkolwiek projektem z Gwiezdnych wojen:

Nie, nie sądzę. Ci goście mają pojęcie o tej marce.

W wywiadzie Snyder przyznał, że rozmawiał z Jamesem Gunnem po tym, jak reżyser Strażników Galaktyki został prezesem DC Studios:

Zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że życzę mu wszystkiego najlepszego. Powiedziałem mu, że mam nadzieję, że to zadziała.

Zack Snyder nie widzi przeszkód, aby współpracować z Amber Heard

Zack Snyder niespodziewanie stanął również w obronie Amber Heardd. Przyznał, że był przerażony, gdy zobaczył, z jaką falą nienawiści aktorka musiała sobie radzić w związku z kontrowersjami wokół jej procesu z Johnnym Deppem. Reżyser dodał, że w każdej chwili byłby skłonny współpracować z gwiazdą Aquamana.

Po prostu tego nie rozumiem. Jeśli inni ludzie jej nie lubią, nie wiem, co powiedzieć. Pracowałbym z nią w każdej chwili.

Christopher Nolan uważa, że Watchmen wyprzedzili swoje czasy

Okazuje się, że wielkim fanem Watchmenów od Zacka Snydera jest Christopher Nolan. Reżyser Oppenheimera pochwalił dzieło swojego kolegi po fachu, uważając, że film o superbohaterskiej drużynie wyprzedził swoje czasy, gdy na ekranach kin jeszcze nie było Avengersów i Ligi Sprawiedliwości.

Zawsze wierzyłem, że Watchmen wyprzedzili swoje czasy. Pomysł drużyny superbohaterów, który tak genialnie obala całą tę ideę, nie pojawił się jeszcze w filmach. Byłoby fascynujące zobaczyć Watchmenów po ukazaniu się Avengersów.

Przypomnijmy, że Rebel Moon część 1: Dziecko ognia zadebiutuje na Netflixie już 22 grudnia.