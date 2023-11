Rebel Moon - ścieżka dźwiękowa będzie majstersztykiem? Tak brzmi pierwszy utwór

fot. Netflix/Empire

Rebel Moon zapowiada się na genialne widowisko - nie tylko pod względem wizualnym, ale także dźwiękowym. Za soundtrack do filmu Zacka Snydera odpowiada Tom Holkenborg (znany jako Junkie XL). Kompozytor pracował wcześniej nad ścieżkami dźwiękowymi do Mad Maxa, Ligi Sprawiedliwości oraz Deadpoola. W sieci pojawił się jego pierwszy utwór do superprodukcji Netfliksa - A Call to Courage. Posłuchajcie sami.

Rebel Moon - pierwszy utwór ze ścieżki dźwiękowej

Rebel Moon - fabuła, obsada

Kiedy pokojowa kolonia na odległych rubieżach galaktyki jest zagrożona przez tyranicznego regenta imieniem Balisarius, zdesperowani mieszkańcy wysyłają młodą kobietę z tajemniczą przeszłością, aby odnalazła wojowników z pobliskich planet, którzy pomogą im się bronić.

Do obsady należą: Sofia Boutella, Ray Fisher, Ed Skein, Djimon Hounsou, Charlie Hunnam, Cary Elwes, Corey Stoll oraz Alfonso Herrera. Anthony Hopkins użyczy głosu swojemu bohaterowi - Jimmy'emu.

Rebel Moon: część 1

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia - premiera już 22 grudnia, tylko na Netflix. Część 2 zadebiutuje w kwietniu 2024 roku.