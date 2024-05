Czy powstanie 3. część Rebel Moon? Zack Snyder odpowiada

fot. Netflix

Reklama

Frankfurter Rundschau opublikowało wywiad z Zackiem Snyderem na temat jego serii sci-fi Rebel Moon. W trakcie rozmowy spytano go o to, czy powstanie 3. część sagi. Filmowiec odpowiedział, że tak, po czym dodał, że możemy spodziewać się także wersji reżyserskiej. Jego wypowiedź w tej sprawie znajdziecie poniżej.

Czy powstanie 3. część Rebel Moon?

Siedmiu samurajów Jasne! Rebel Moon jest moją wersjąw kosmosie. Nawiasem mówiąc, stworzę również wersję reżyserską 3. części.

Choć Zack Snyder wydaje się być pewien, że 3. część Rebel Moon powstanie, to warto przypomnieć, że nie ma jeszcze na to oficjalnego potwierdzenia ze strony Netflixa. Platforma streamingowa do tej pory nie dała zielonego światła na projekt.

https://x.com/SnyderNetflix/status/1793245739889344701

O czym byłaby 3. część Rebel Moon?

Zack Snyder w kwietniu 2024 roku w rozmowie z portalem Entertainment Weekly zdradził pomysł na historię do Rebel Moon 3 - po tym, jak bohaterom udało się obronić Veldt, mogą wyruszyć na poszukiwania księżniczki Issy. Reżyser dodał, że w kolejnej części będziemy mogli poznać nieco starszą księżniczkę Issę:

Minęły cztery lata, gdy Kora rzekomo zabiła Issę, więc zamysł jest taki, że będzie miała teraz 17 lat i gdzieś się ukrywała. To w zasadzie Joanna d'Arc tego świata, więc muszą ją znaleźć. Szczególnie dla Jimmy’ego myśl, że ona może tam być, naprawdę umacnia jego mitologiczną wartość i czyni go jeszcze bardziej znaczącą postacią.