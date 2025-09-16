placeholder
Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

Mortal Kombat 2 miał zadebiutować pod koniec października 2025 roku. Warner Bros. zaskoczyło jednak widzów decyzją o przesunięciu premiery na 2026 rok. Teraz w nowym artykule Deadline zostało ujawnione, dlaczego podjęto taką decyzję.
Paulina Guz
Tagi:  superman 
mortal kombat 2 Mortal Kombat
Mortal Kombat 2 - driver fot. materiały prasowe
Według źródeł portalu Deadline, sukces Supermana był jednym z powodów, dla którego premiera Mortal Kombat 2 została przesunięta. Warner Bros. ponoć ma nadzieję, że film stanie się letnim hitem 2026 roku. Szczególnie, że pierwszy zwiastun osiągnął rekordowy wynik 107 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin. To oznacza, że zainteresowanie jest o wiele większe, niż początkowo zakładano. Można więc powiedzieć, że Człowiek ze stali dodał Warnerowi skrzydeł.

Warto też pamiętać, że październik 2025 roku już jest zapełnionymi głośnymi premierami: na ekrany kin wejdą Czarny telefon 2 i Tron: Ares. Taka konkurencja mogłaby zmniejszyć szanse Mortal Kombat 2 na duży zarobek. Wielu widzów z USA twierdzi, że coraz wyższe ceny biletów wymuszają na nich większą selekcję filmów. Jeśli mają więc do wyboru aż trzy głośne tytuły, prawdopodobnie nie pójdą do kina na wszystkie, tylko na przykład na jeden z nich. To także mogło przyczynić się do przesunięcia daty premiery Mortal Kombat 2

Ostatecznie film Mortal Kombat 2 zadebiutuje na dużym ekranie w maju 2026 roku. Warner Bros. widocznie wierzy, że właśnie w tym okresie widowisko ma największe szanse na duży zarobek. Czas pokaże, czy studio będzie miało kolejny hit po Supermanie

Źródło: Deadline

