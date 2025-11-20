Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy Wicked: Na dobre dorównało pierwszej części? Krytycy ocenili film

W recenzjach krytycy chwalą kreacje głównych aktorek. Jednak wskazują, co nie udało się w drugiej części filmu Wicked.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  opinie 
rotten tomatoes Wicked: Na dobre ocena recenzje
Wicked: Na dobre - premiera kinowa odbędzie się 21 listopada 2025 roku Fot. Materiały prasowe
Reklama

Wicked: Na dobre będzie mieć premierę 19 listopada. Za kamerą stanął ponownie Jon M. Chu, a w głównych rolach zobaczymy znowu Cynthię Erivo i Arianę Grande. Właśnie spadło embargo na recenzje. Jak wypadła dalsza część historii Elfaby i Glindy?

Czytaj więcej: Recenzja filmu Wicked: Na dobre

Wicked: Na dobre gorsze od pierwszej części

Obecnie na Rotten Tomatoes Wicked: Na dobre ma 72% "świeżości" (pozytywnych opinii) na podstawie 104 recenzji. To niższa wartość od pierwszej części, która osiągnęła 88% "świeżości". 

Krytycy przede wszystkim chwalą główne aktorki - Cynthię Erivo i Arianę Grande. W The Hollywood Reporter możemy przeczytać, że "Ariana Grande zalewa film tak wielką ilością emocji, że humanizuje i wzbogaca postać, a co za tym idzie, cały film". Niektórzy nawet uważają, że będzie faworytką do Oscara za swoją rolę. Z kolei serwis Variety zauważa, że "film rozwiązuje powszechny problem przedstawienia, dając parze więcej scen (i piosenek) razem w tym rozciągniętym finale, który teraz wydaje się być solidną, odrębną opowieścią". Emma Simmonds z The List pisze:

Elphaba i Glinda to cudownie wciągające bohaterki, będące w centrum burzy, która momentami wywołuje chichot. Jeśli romans jest nieco nieudolny, to te dwie znakomite aktorki dbają o to, by ich własna historia miłosna była ponadczasowa.

nullFot. Empire

We Live Entertainment napisało, że "film może nie ma punktu kulminacyjnego, który przeczy prawom grawitacji, tak jak miało to miejsce w pierwszej części, ale na poziomie emocjonalnym film oddziałuje na tyle mocno, że jest na swój sposób wspaniały". 

Z kolei Billie Melissa z Newsweeka pisze z zachwytem:

Szczerość, serce i wiara w lepszy świat w tym filmie są inspirujące, a Grande i Erivo przekazują to przesłanie bezbłędnie, zapraszając nas do swojego ciepłego uścisku, aby nas pocieszyć i zainspirować.

Zach Pope dodaje:

Magiczny, ale nie tak magiczny jak część pierwsza… dobre zakończenie, które napełni fanów emocjami i fantazją dzięki niesamowitym występom Ervio i Grande. (Grande kradnie show) Film po prostu sprawia wrażenie, jakby potrzebował czegoś więcej, by uzasadnić ten podział.

Inni zauważają, że tytuł, choć obfituje w ciekawsze wątki fabularne, to ma mniej doniosłych utworów. Jest to wciąż bardzo kolorowa produkcja, ale posiada mroczniejszy ton i bardziej bezpośrednie tematy dotyczące zachowania moralności. Fred Topel z United Press International dodaje:

Film obejmuje drugi akt musicalu Wicked, ale sprawia wrażenie prawdziwej kontynuacji pierwszej części, która ukazała się w zeszłym roku. Podobnie jak Imperium kontratakuje czy Powrót do przyszłości II, nowy film rozwija i rozbudowuje fabułę oraz bohaterów.

Paul Klein z FILMHOUNDS Magazine podsumowuje, że film zamyka całą historię, ale nie daje poczucia spójności.

nullFot. Empire

Komentarze pozostałych krytyków nie są zbyt entuzjastyczne. The Wrap nawet stwierdził, że nie było tak rozczarowującej zaplanowanej wcześniej drugiej części produkcji od czasu To: Rozdział 2. Jeff Nelson z WeHo Times pisze:

Ostatecznie wadą filmu jest tendencja do pomijania kluczowych momentów dramatycznych i konsekwencji, jakie one ze sobą niosą, a także preferowanie fan serwisu wywołującego przewracanie oczami zamiast przejrzystego opowiadania historii.

Charles Koplinski z Reel Talk with Chuck and Pam stwierdził, że "Wicked: Na dobre jest po prostu bałaganem, któremu nie udaje się wykorzystać dynamiki pierwszej części. Zbyt nachalna, chaotyczna struktura nie pozwala widzowi na emocjonalne zaangażowanie się". Clarisse Loughrey z brytyjskiego Independent pisze, że brakuje jej tu zmian emocjonalnych i miejsc.

Nie ma żadnych głębokich objawień, cudów czy widowisk. Teraz wystarczy, że każda postać przepracuje za pomocą standardowej ballady to, czego się nauczyła.

Tessa Smith z Mama's Geeky pisze wprost:

Ariana Grande i Cynthia Erivo po raz kolejny prezentują swoje niesamowite głosy w filmie Wicked: Na dobre, ale film jest płytki. Jest powtarzalny, pozbawiony polotu i dość nudny.

Slant Magazine stwierdza:

Film jest rozciągnięty, duszny i tak naprawdę nie wywołuje żadnych emocji, nawet na poziomie nostalgii.

Germain Lussier z io9.com pisze, że w "filmie są momenty, w których kreacje aktorskie i wizualne były trafione i spajały całość". Jednak częściej był rozczarowany, jak niewiele w filmie było tak zapadających w pamięć i wyjątkowych scen, jak w pierwszej części. Sean Burns z WBUR’s Arts & Culture podsumował zgryźliwie, że istnieje powód, dla którego przerwa w broadwayowskim przedstawieniu nie trwa rok.

Wicked: Na dobre - zdjęcia

Wicked: Na dobre

arrow-left
Wicked: Na dobre
fot. Empire
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com // rottentomatoes.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  opinie 
rotten tomatoes Wicked: Na dobre ocena recenzje
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Wicked: Na dobre
Zobacz w kinie Wicked: Na dobre Familijny
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Bond
-

Nowy James Bond nie powinien być rebootem. Martin Campbell: "Nie zmieniaj czegoś, co już działa"

2 Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana
-

Odyseja pokaże wojnę trojańską. Zendaya jako bogini - zdjęcia z filmu Chrisa Nolana!

3 Biuro
-

Niezastąpieni aktorzy w kultowych rolach. Tylko oni mogli grać tych serialowych bohaterów

4 Daredevil: Odrodzenie: sezon 2
-

Matthew Lillard opowiedział o 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie! Jak przebiegła współpraca z Vincentem D'Onofrio?

5 FAZA 2: Ant-Man
-

Czy Edgar Wright stworzy film w DCU? Wypowiedź oryginalnego reżysera Ant-Mana

6 Christy
-

Nowy film z Sydney Sweeney z niechlubnym rekordem. Znamy wyniki finansowe Christy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV