Czy Wicked: Na dobre dorównało pierwszej części? Krytycy ocenili film

Wicked: Na dobre będzie mieć premierę 19 listopada. Za kamerą stanął ponownie Jon M. Chu, a w głównych rolach zobaczymy znowu Cynthię Erivo i Arianę Grande. Właśnie spadło embargo na recenzje. Jak wypadła dalsza część historii Elfaby i Glindy?

Wicked: Na dobre gorsze od pierwszej części

Obecnie na Rotten Tomatoes Wicked: Na dobre ma 72% "świeżości" (pozytywnych opinii) na podstawie 104 recenzji. To niższa wartość od pierwszej części, która osiągnęła 88% "świeżości".

Krytycy przede wszystkim chwalą główne aktorki - Cynthię Erivo i Arianę Grande. W The Hollywood Reporter możemy przeczytać, że "Ariana Grande zalewa film tak wielką ilością emocji, że humanizuje i wzbogaca postać, a co za tym idzie, cały film". Niektórzy nawet uważają, że będzie faworytką do Oscara za swoją rolę. Z kolei serwis Variety zauważa, że "film rozwiązuje powszechny problem przedstawienia, dając parze więcej scen (i piosenek) razem w tym rozciągniętym finale, który teraz wydaje się być solidną, odrębną opowieścią". Emma Simmonds z The List pisze:

Elphaba i Glinda to cudownie wciągające bohaterki, będące w centrum burzy, która momentami wywołuje chichot. Jeśli romans jest nieco nieudolny, to te dwie znakomite aktorki dbają o to, by ich własna historia miłosna była ponadczasowa.

We Live Entertainment napisało, że "film może nie ma punktu kulminacyjnego, który przeczy prawom grawitacji, tak jak miało to miejsce w pierwszej części, ale na poziomie emocjonalnym film oddziałuje na tyle mocno, że jest na swój sposób wspaniały".

Z kolei Billie Melissa z Newsweeka pisze z zachwytem:

Szczerość, serce i wiara w lepszy świat w tym filmie są inspirujące, a Grande i Erivo przekazują to przesłanie bezbłędnie, zapraszając nas do swojego ciepłego uścisku, aby nas pocieszyć i zainspirować.

Zach Pope dodaje:

Magiczny, ale nie tak magiczny jak część pierwsza… dobre zakończenie, które napełni fanów emocjami i fantazją dzięki niesamowitym występom Ervio i Grande. (Grande kradnie show) Film po prostu sprawia wrażenie, jakby potrzebował czegoś więcej, by uzasadnić ten podział.

Inni zauważają, że tytuł, choć obfituje w ciekawsze wątki fabularne, to ma mniej doniosłych utworów. Jest to wciąż bardzo kolorowa produkcja, ale posiada mroczniejszy ton i bardziej bezpośrednie tematy dotyczące zachowania moralności. Fred Topel z United Press International dodaje:

Film obejmuje drugi akt musicalu Wicked, ale sprawia wrażenie prawdziwej kontynuacji pierwszej części, która ukazała się w zeszłym roku. Podobnie jak Imperium kontratakuje czy Powrót do przyszłości II, nowy film rozwija i rozbudowuje fabułę oraz bohaterów.

Paul Klein z FILMHOUNDS Magazine podsumowuje, że film zamyka całą historię, ale nie daje poczucia spójności.

Komentarze pozostałych krytyków nie są zbyt entuzjastyczne. The Wrap nawet stwierdził, że nie było tak rozczarowującej zaplanowanej wcześniej drugiej części produkcji od czasu To: Rozdział 2. Jeff Nelson z WeHo Times pisze:

Ostatecznie wadą filmu jest tendencja do pomijania kluczowych momentów dramatycznych i konsekwencji, jakie one ze sobą niosą, a także preferowanie fan serwisu wywołującego przewracanie oczami zamiast przejrzystego opowiadania historii.

Charles Koplinski z Reel Talk with Chuck and Pam stwierdził, że "Wicked: Na dobre jest po prostu bałaganem, któremu nie udaje się wykorzystać dynamiki pierwszej części. Zbyt nachalna, chaotyczna struktura nie pozwala widzowi na emocjonalne zaangażowanie się". Clarisse Loughrey z brytyjskiego Independent pisze, że brakuje jej tu zmian emocjonalnych i miejsc.

Nie ma żadnych głębokich objawień, cudów czy widowisk. Teraz wystarczy, że każda postać przepracuje za pomocą standardowej ballady to, czego się nauczyła.

Tessa Smith z Mama's Geeky pisze wprost:

Ariana Grande i Cynthia Erivo po raz kolejny prezentują swoje niesamowite głosy w filmie Wicked: Na dobre, ale film jest płytki. Jest powtarzalny, pozbawiony polotu i dość nudny.

Slant Magazine stwierdza:

Film jest rozciągnięty, duszny i tak naprawdę nie wywołuje żadnych emocji, nawet na poziomie nostalgii.

Germain Lussier z io9.com pisze, że w "filmie są momenty, w których kreacje aktorskie i wizualne były trafione i spajały całość". Jednak częściej był rozczarowany, jak niewiele w filmie było tak zapadających w pamięć i wyjątkowych scen, jak w pierwszej części. Sean Burns z WBUR’s Arts & Culture podsumował zgryźliwie, że istnieje powód, dla którego przerwa w broadwayowskim przedstawieniu nie trwa rok.

