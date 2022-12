Dahmer - twórca broni serialu Netflixa. Chodzi o oburzenie tagiem LGBTQ

fot. Netflix

Portal Variety opublikował wywiad z twórcą Ryanem Murphym i aktorem Evanem Petersem z Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera . Pierwszy z nich odniósł się między innymi do krytyki serialu. Z jego punktu widzenia niektórzy widzowie mogli poczuć się nieswojo w trakcie seansu przez to, że pokazał bohaterów jako prawdziwych ludzi.

Dodał też, że rozumie, skąd oburzenie tagiem LGBTQ przy tytule, ale się z nim nie zgadza. Dlaczego?

Dahmer - skąd kontrowersje?

Przypominamy, że serial Netflixa opowiada o prawdziwym mordercy i stał się jednym z największych hitów platformy, jednak nie obyło się bez kontrowersji. Wielu krytyków zastanawiało się, czy jest sens opowiadania tej historii na nowo, a niektórzy członkowie rodzin ofiar opowiedzieli o tym, jak przez produkcję musieli na nowo przeżyć traumę. Widzowie nie rozumieli także, dlaczego serial musi widnieć na Netflixie pod tagiem LGBTQ i platforma pod ich naciskiem usunęła ten znacznik.

Poniżej możecie zobaczyć wpis Eric Perr, kuzynki Rity Isbell - siostry Errol Lindsey, jednej z ofiar Dahmera.

https://twitter.com/ericthulhu/status/1572996958884700160

Dahmer - twórca odpowiada na krytykę

Choć wielu krewnych ofiar Dahmera skarżyło się, że nikt nie spytał ich o zdanie, według Murphy'ego skontaktowano się z około dwudziestoma rodzinami, jednak nigdy nie dostano od nich odpowiedzi. Dodał że celowo nie odezwano się jedynie do ojca zabójcy, Lionela, ponieważ ten opowiedział już swoją historię.

Nigdy nie interesował mnie Jeffrey Dahmer, potwór. Tylko co, co go stworzyło. Myślę że fakt, że wszystkie postacie w serialu są postrzegane jako prawdziwi ludzie sprawia, że niektórzy widzowie czują się nieswojo. Rozumiem to i próbuję nie mieć zdania na ten temat. Zawsze staraliśmy się skoncentrować wszystko na ofiarach.

Ryan Murphy a oburzenie tagiem LGBTQ

Ryan Murphy rozumie, dlaczego ludziom nie spodobał się znacznik LGBTQ przy Dahmerze. Z drugiej strony, nie zgadza się z tym. Warto przypomnieć, że twórca sam jest gejem i często jego historie dotykają tej tematyki.

Serial opowiada o homofobii. Mam takie powiedzenie: moim zadaniem, jako artysty, jest trzymanie lustra i pokazywanie jego odbicia. Jest brzydkie. Chcesz na nie spojrzeć? Jeśli tak, proszę bardzo. Jeśli nie, odwróć wzrok. I czasem część tego oburzenia jest skierowana w ramę lustra, zamiast na jego odbicie. Próbuję powiedzieć, że naprawdę rozumiem, dlaczego ludzie są zdenerwowani. Rozumiem, ale jednocześnie osobiście się z tym nie zgadzam.

