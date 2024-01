Dama - Millie Bobby Brown "jest wyjątkowa" w nowym filmie Netflixa. Reżyser nie szczędzi pochwał

fot. Netflix

Dama to nowa produkcja Netflixa z Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes), która trafi do streamingu 8 marca 2024 roku. Fabuła opowie o walce o przetrwanie kobiety rzuconej na pożarcie smoka. Produkcja fantasy została wyreżyserowana przez Juana Carlosa Fresnadilloa. Reżyser wypowiedział się na temat młodej aktorki, jej talentu oraz trudności związanych z kręceniem filmu w prawdziwych lokacjach.

Była wyjątkowa. Rozumiała, że to miało być ekstremalne doświadczenie walki o przetrwanie, a żeby to było wiarygodne, należy dobrze przekazać cierpienie i ból. To też film o przemianie dziewczyny w kobietę, w czym również trzeba poczuć intensywność. Nie chcieliśmy oszukiwać i dlatego przesunęliśmy wszystkie granice, żeby stworzyć to wyjątkowe, porównywalne do rollercoastera, doświadczenie dla widowni.

Fresnadillo wspomniał również o dodatkowych trudnościach związanych z kręceniem produkcji w prawdziwych lokacjach w Portugalii, a mianowicie w tamtejszej sieci jaskiń. Było to trudne nie tylko dla ekipy produkcyjnej, ale i samej aktorki.

Jaskinie były dużym problemem jeśli chodzi o światło i design, ponieważ poruszasz się w otoczeniu, które jest ciemne i ciasne. Nie zawsze jest łatwo coś takiego nakręcić. To jeszcze większe wyzwanie dla Millie, która przez większość filmu jest w tak trudnym położeniu. Musi sobie radzić z kamieniami, twardymi powierzchniami, ogniem, wodą, ciemnością... Jeśli chcesz, żeby to było realistyczne, a taki był zamiar, to musisz w to uwierzyć. A taki rodzaj realizmu zakłada twardość.

Dama - plakaty i zdjęcia

Dama - nowy film Netfliksa z Millie Bobby Brown w roli głównej. Premiera 8 marca 2024.

Dama - o czym film?

Posłuszna podwładna zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

Obraz został wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara hiszpańskiego filmowca Juana Carlosa Fresnadilloa (28 tygodni później) na podstawie scenariusza napisanego przez Dana Mazeau. Do obsady należą również Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter oraz Shohreh Aghdashloo.