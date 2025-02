Fani Marvela i DC czekali na to od 21 lat. Epokowe wydarzenie nadchodzi

Marvel/DC

Marvel i DC oficjalnie zapowiedziały, że w tym roku na amerykańskim rynku ukażą się dwa komiksowe crossovery obu wydawnictw. Nie ma żadnych wątpliwości, że dla fanów powieści graficznych będzie to wyjątkowe wydarzenie. O realizacji tego typu pomysłów głośno mówiło się już w trakcie pandemii koronawirusa, jednak wówczas plany na tym polu porzucono.

O stworzeniu crossoveru w czasie eventu ComicsPRO poinformowali redaktorzy naczelni DC i Marvela, odpowiednio Marie Javins i C. B. Cebulski. Wyjawiono jedynie, że będzie on obejmował dwa one-shoty: Marvel/DC (wyda go pierwsza z firm) i DC/Marvel (wydawcą będzie DC). Nie poznaliśmy żadnych innych szczegółów; nie wiemy więc, kto będzie scenarzystami i rysownikami, nie mówiąc o postaciach i samej fabule.

Ogłoszenie przyszło w formie dialogu między Cebulskim a Javins:

Cebulski: Kolejny, nowoczesny crossover - jesteście na to gotowi? Co o tym myślicie? Chyba nie mamy innego wyjścia, jak to zrobić... Javins: Przyniosłam już fragmenty z drukarni, możesz je powąchać. Cebulski: Wiem, dlaczego oni klaszczą. Myślą, że mówimy o crossoverze DC i Marvela. Javins: Czy możemy to zrobić w 2025 roku? Cebulski: Wydaje mi się, że już zebraliśmy kilku twórców i pomysły na postacie...

Marvel i DC w przeszłości współpracowały ze sobą kilkukrotnie. Pierwsze wspólne komiksy wydawnictw powstały w latach 70., ostatni natomiast ukazywał się w USA na przełomie lat 2003/2004 - była to legendarna seria JLA/Avengers autorstwa George'a Pereza i Kurta Busieka.