Dama z Millie Bobby Brown: reżyser zapowiada film. Wyjątkowy smok i niestandardowa historia fantasy

Dama to nowy film Netflixa z Millie Bobby Brown w roli głównej. Juan Carlos Fresnadillo, reżyser produkcji, zapowiada "odwrócenie" tradycyjnych opowieści fantasy i wyjątkowego smoka, który będzie czymś więcej, niż zwykłą bestią. Zobaczcie sami.

Dama z Millie Bobby Brown: reżyser zapowiada film

Fresnadillo w rozmowie z Empire zdradził, czego możemy się spodziewać po Damie z Millie Bobby Brown:

Tradycyjnie, to księżniczka zawsze jest ofiarą, do samego końca. Ale tutaj musi sama się uratować; nikt nie przyjdzie jej z pomocą. Zawsze miałam silną relację ze średniowiecznymi opowieściami fantasy, szczególnie tymi z baśniowym aspektem. Ale ten film dosłownie wywraca je do góry nogami. Kocham takie mroczne podejście do tych historii, które sprawia, że stają się współczesną przygodą.

Następnie reżyser opowiedział o samym smoku:

Standardy dotyczące smoków są teraz wysokie. Pracowaliśmy ciężko nad nową koncepcją, punktem pomiędzy fantastycznym i prawdziwym stworzeniem. Smok w filmie jest bohaterem, a nie tylko bestią. To także coś zupełnie innego.

Wygląda więc na to, że smok odegra większą rolę w historii i będzie miał swoją własną osobowość.

Dama - zdjęcia

Dama - premiera w 2024 roku, tylko na Netflix.