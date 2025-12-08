Daniel Kaluuya potwierdza prace nad filmem o Spider-Punku. Co sądzi o przejęciu Warner Bros. przez Netflixa?

fot. Columbia Pictures // Sony

Reklama

Daniel Kaluuya, znany z takich filmów, jak Uciekaj! oraz Judasz i Czarny Mesjasz, w rozmowie z Deadline potwierdził, że on i scenarzysta Ajon Singh są na końcowym etapie pierwszego szkicu filmu o Spider-Punku, bazującym na postaci, którą aktor zagrał w filmie Spider-Man: Poprzez multiwersum (2023). Powiedział, że "są w trakcie swojego procesu".

Aktor nie chciał zdradzić szczegółów fabuły. Został zapytany czy to będzie samodzielny film o Spider-Punku i czy też pojawią się w nim inni bohaterowie Spider-Verse. Stwierdził z uśmiechem: "To się jeszcze okaże".

Czytaj więcej: Spider-Man: Całkiem nowy dzień - trwają dokrętki. Na plan wraca kluczowa postać

Kaluuya podkreślił, że reakcja fanów na postać Spider-Punka w animacji była "tak ogromna", że przyczyniła się do powstania pomysłu na osobny film animowany skupiony wokół tej postaci. Bohater również pojawi się w trzeciej odsłonie - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Przyznał, że jest to dla niego ekscytujące, że pisze coś w tym świecie. Pochwalił również Phila Lorda i Christophera Millera, scenarzystów animacji.

Te filmy o Spider-Manie przemówiły do ​​mnie. Byłem nimi tak zainspirowany. Uważam, że ci filmowcy i animatorzy to jedni z najlepszych opowiadaczy historii w branży. Dlatego chcę znaleźć się w środowiskach, w których będę mógł się rozwijać i uczyć się od nich.

Kaluuya ujawnił, że Lord dał mu wskazówkę w jednym z opracowań filmu, pisząc, że "w filmach nie chodzi o ludzi, chodzi o relacje". Kontynuował:

Odwołują się również do radości płynącej z kina, opowiadania historii i animacji - myślę, że radość jest bardzo trudna do osiągnięcia i do tego właśnie dążę. Kochają to, co robią i to właśnie czuje publiczność.

fot. materiały prasowe // Daniel Kaluuya w filmie "Nie!"

Kaluuya skomentował również przejęcie Warner Bros. przez Netflixa. Stwierdził, że to symptom eskalacji i szybkiego postępu technologicznego, nad którym branża musi nadążać. Dodał, że teraz firmy technologiczne niejako przejmują infrastrukturę. Przyznał, że nie pozwoli, aby konsolidacja Hollywood wpłynęła na jego cele jako twórcy.

Nie poddaję się temu lękowi. Trzeba po prostu stworzyć coś niezaprzeczalnego, co przemówi do odbiorców. Chcę rozmawiać z ludźmi. Chcę wyrażać pewne rzeczy. Chcę o nich mówić… Uwielbiam kino. Uwielbiam teatr. Aspiruję do kręcenia filmów i uwielbiam wspólne doświadczenia, więc zawsze będę do tego dążył.

Dodał na koniec, że nie zamierza tkwić w miejscu. Jest zdecydowanym zwolennikiem silnych, nieskrępowanych opinii.

Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Ale cokolwiek to będzie, jestem tu, aby mówić swoją prawdę, wprowadzać ją w życie i urzeczywistniać pomysły. I chcę, aby wszyscy moi przyjaciele i wszyscy wokół mnie zrobili to samo. Nie boimy się przyszłości.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ma trafić do kin w 2027 roku. Z kolei Daniel Kaluuya znajduje się na planie filmu Misty Green, w którym występują również Adam Driver, Chris Rock i Anna Kendrick.