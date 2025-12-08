Daniel Kaluuya potwierdza prace nad filmem o Spider-Punku. Co sądzi o przejęciu Warner Bros. przez Netflixa?
W najnowszym wywiadzie aktor opowiedział o tym, w jakim kierunku chce się rozwijać. Skomentował również głośne przejęcie Warner Bros. przez giganta streamingowego.
Daniel Kaluuya, znany z takich filmów, jak Uciekaj! oraz Judasz i Czarny Mesjasz, w rozmowie z Deadline potwierdził, że on i scenarzysta Ajon Singh są na końcowym etapie pierwszego szkicu filmu o Spider-Punku, bazującym na postaci, którą aktor zagrał w filmie Spider-Man: Poprzez multiwersum (2023). Powiedział, że "są w trakcie swojego procesu".
Aktor nie chciał zdradzić szczegółów fabuły. Został zapytany czy to będzie samodzielny film o Spider-Punku i czy też pojawią się w nim inni bohaterowie Spider-Verse. Stwierdził z uśmiechem: "To się jeszcze okaże".
Czytaj więcej: Spider-Man: Całkiem nowy dzień - trwają dokrętki. Na plan wraca kluczowa postać
Kaluuya podkreślił, że reakcja fanów na postać Spider-Punka w animacji była "tak ogromna", że przyczyniła się do powstania pomysłu na osobny film animowany skupiony wokół tej postaci. Bohater również pojawi się w trzeciej odsłonie - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Przyznał, że jest to dla niego ekscytujące, że pisze coś w tym świecie. Pochwalił również Phila Lorda i Christophera Millera, scenarzystów animacji.
Kaluuya ujawnił, że Lord dał mu wskazówkę w jednym z opracowań filmu, pisząc, że "w filmach nie chodzi o ludzi, chodzi o relacje". Kontynuował:
Kaluuya skomentował również przejęcie Warner Bros. przez Netflixa. Stwierdził, że to symptom eskalacji i szybkiego postępu technologicznego, nad którym branża musi nadążać. Dodał, że teraz firmy technologiczne niejako przejmują infrastrukturę. Przyznał, że nie pozwoli, aby konsolidacja Hollywood wpłynęła na jego cele jako twórcy.
Dodał na koniec, że nie zamierza tkwić w miejscu. Jest zdecydowanym zwolennikiem silnych, nieskrępowanych opinii.
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ma trafić do kin w 2027 roku. Z kolei Daniel Kaluuya znajduje się na planie filmu Misty Green, w którym występują również Adam Driver, Chris Rock i Anna Kendrick.
Źródło: Deadline
