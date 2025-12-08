placeholder
Zwiastun The Game Awards 2025 trafił do sieci. Oto najlepsze gry roku

Geoff Keighley, twórca i prowadzący gali The Game Awards, miał samodzielnie zmontować zwiastun zapowiadający tegoroczną odsłonę tego wydarzenia. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
The Game Awards
The Game Awards - logo fot. The Game Awards
Już tylko kilka dni dzieli nas od gali The Game Awards 2025 — wydarzenia, podczas którego zobaczymy nie tylko nowe zwiastuny i zapowiedzi nadchodzących produkcji, ale również poznamy najlepsze gry mijającego roku.

Pełna lista nominowanych trafiła do sieci jeszcze w listopadzie, jednak dopiero teraz opublikowano efektowny zwiastun, w którym zobaczyć można materiały m.in. z takich tytułów jak Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2, Hollow Knight: Silksong, Donkey Kong: Bananza, Death Stranding 2: On the Beach czy Fortnite. Co ciekawe, za montaż klipu miał odpowiadać sam Geoff Keighley, a więc twórca i prowadzący gali. Uwagę przyciąga również muzyka — w tle słyszymy utwór Rain zespołu Sleep Token.

The Game Awards 2025 - gdzie i kiedy oglądać?

Tegoroczna odsłona gali odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego. Wydarzenie będzie można oglądać między innymi: 

  • w serwisie Amazon Prime Video;
  • na YouTube (kanał The Game Awards);
  • na Twitchu (kanał The Game Awards). 

Źródło: x.com

The Game Awards
Co o tym sądzisz?
