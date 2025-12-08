placeholder
Reklama
placeholder

Ta scena z Supermana mogła być inna. David Corenswet przekonał Gunna do swojej wizji

David Corenswet w programie Variety opowiedział o dwóch scenach z Supermana, przy których dyskutował z Jamesem Gunnem. Jedna z nich poszła po myśli reżysera, a druga tak, jak chciał tego aktor. O które chodziło?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
david corenswet DCU james gunn
Superman fot. DC Studios
Reklama

Po premierze Supermana z 2025 roku w sieci pojawiło się nagranie z planu, na którym było widać dyskusję Davida Corensweta, odtwórcę głównej roli z Jamesem Gunnem, reżyserem filmu. Kością niezgody między dwoma była scena monologu Człowieka ze stali i jego słowa wypowiadane w kierunku Lexa Luthora. Ostatecznie scena poszła po myśli reżysera, choć nie obyło się bez sporu. David Corenswet po wielu miesiącach odniósł się do tej sceny, a także opowiedział o innej, w której tym razem udało mu się przekonać Gunna do swojej wizji.

Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni

David Corenswet i Jonathan Bailey porozmawiali ze sobą dzięki spotkaniu zorganizowanemu przez Variety. To w jego ramach Człowiek ze stali opowiedział o sytuacji, która znalazła się w Internecie niedługo po premierze filmu:

Mam szczęście, że ta sytuacja została nagrana i bardzo ciekawie było zobaczyć reakcje ludzi na nią. Jedni mówili: "To zawsze się zdarza" a inni: "Co za okropne miejsce pracy". Mi coś takiego przydarza się zawsze. To niesamowite, jak niestrudzony był James Gunn. Bardzo rzadko był mną zmęczony. Wiedział, że powodem, dla którego prowadziłem z nim takie rozmowy było to, że w momentach swojej największej odwagi, uważałem że widziałem coś, czego on nie widział, a mógłby docenić. Nigdy nie chce, żeby reżyser powiedział: "Okej, jeśli tego potrzebujesz, to próbuj". Nie robię tego tylko dla siebie.

Opowiedział też o przykładzie innej sceny, której wydźwięk James Gunn chciał zmienić, ale ostatecznie wszystko poszło po myśli aktora. Chodzi o scenę pocałunku między Clarkiem a Lois i wyznaniu miłości przez tą drugą. Wówczas Superman uśmiechnął się szeroko i radośnie, co nie do końca pasowało reżyserowi:

James podszedł do mnie i powiedział: "To nie działa. To musi być poważne". Powiedziałem mu wtedy: "Nie! W całej tej scenie chodzi o to, że ja wiem, że ona mnie kocha". Szacunek dla Jamesa. W 90% przypadków wiedział lepiej ode mnie, ale w tej sytuacji zrozumiał, że ten uśmiech był bardzo prawdziwy.

Kolejnym wspólnym filmem tego duetu będzie Man of Tomorrow, którego premiera odbędzie się w 2027 roku. Wówczas to Superman i Lex Luthor połączą siły, żeby pokonać większe zagrożenie, którym najprawdopodobniej będzie Brainiac.

Najlepsze filmy o Supermanie

7. Superman IV - 10%

arrow-left
7. Superman IV - 10%
fot. Warner Bros.
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
david corenswet DCU james gunn
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Supergirl
-
Plotka

Nowy opis zwiastuna Supergirl. Krypto naprawdę nie lubi Supermana

2 One Piece x Jack Sparrow (Piraci z Karaibów)
-

Jack Sparrow w stylu One Piece. Johnny Depp dostał niezwykły prezent!

3 Licealne duchy - oficjalne zdjęcie z 3. sezonu
-

Licealne duchy powracają. Zdjęcia i data premiery 3. sezonu

4 Gwiezdne Wojny: Akolita
-

Komiks z Kylo Renem legitymizuje Akolitę. TO wcale nie był błąd

5 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Koniec zdjęć do Spider-Mana 4. Post z social mediów usunięty - co to może oznaczać?

6 Zack Snyder
-

Odżyło wsparcie dla Snyderverse po przejęciu Warner Bros. Reżyser docenia fanów DC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV