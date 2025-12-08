Ta scena z Supermana mogła być inna. David Corenswet przekonał Gunna do swojej wizji
David Corenswet w programie Variety opowiedział o dwóch scenach z Supermana, przy których dyskutował z Jamesem Gunnem. Jedna z nich poszła po myśli reżysera, a druga tak, jak chciał tego aktor. O które chodziło?
Po premierze Supermana z 2025 roku w sieci pojawiło się nagranie z planu, na którym było widać dyskusję Davida Corensweta, odtwórcę głównej roli z Jamesem Gunnem, reżyserem filmu. Kością niezgody między dwoma była scena monologu Człowieka ze stali i jego słowa wypowiadane w kierunku Lexa Luthora. Ostatecznie scena poszła po myśli reżysera, choć nie obyło się bez sporu. David Corenswet po wielu miesiącach odniósł się do tej sceny, a także opowiedział o innej, w której tym razem udało mu się przekonać Gunna do swojej wizji.
David Corenswet i Jonathan Bailey porozmawiali ze sobą dzięki spotkaniu zorganizowanemu przez Variety. To w jego ramach Człowiek ze stali opowiedział o sytuacji, która znalazła się w Internecie niedługo po premierze filmu:
Opowiedział też o przykładzie innej sceny, której wydźwięk James Gunn chciał zmienić, ale ostatecznie wszystko poszło po myśli aktora. Chodzi o scenę pocałunku między Clarkiem a Lois i wyznaniu miłości przez tą drugą. Wówczas Superman uśmiechnął się szeroko i radośnie, co nie do końca pasowało reżyserowi:
Kolejnym wspólnym filmem tego duetu będzie Man of Tomorrow, którego premiera odbędzie się w 2027 roku. Wówczas to Superman i Lex Luthor połączą siły, żeby pokonać większe zagrożenie, którym najprawdopodobniej będzie Brainiac.
Źródło: comicbookmovie.com
