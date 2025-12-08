fot. DC Studios

Po premierze Supermana z 2025 roku w sieci pojawiło się nagranie z planu, na którym było widać dyskusję Davida Corensweta, odtwórcę głównej roli z Jamesem Gunnem, reżyserem filmu. Kością niezgody między dwoma była scena monologu Człowieka ze stali i jego słowa wypowiadane w kierunku Lexa Luthora. Ostatecznie scena poszła po myśli reżysera, choć nie obyło się bez sporu. David Corenswet po wielu miesiącach odniósł się do tej sceny, a także opowiedział o innej, w której tym razem udało mu się przekonać Gunna do swojej wizji.

David Corenswet i Jonathan Bailey porozmawiali ze sobą dzięki spotkaniu zorganizowanemu przez Variety. To w jego ramach Człowiek ze stali opowiedział o sytuacji, która znalazła się w Internecie niedługo po premierze filmu:

Mam szczęście, że ta sytuacja została nagrana i bardzo ciekawie było zobaczyć reakcje ludzi na nią. Jedni mówili: "To zawsze się zdarza" a inni: "Co za okropne miejsce pracy". Mi coś takiego przydarza się zawsze. To niesamowite, jak niestrudzony był James Gunn. Bardzo rzadko był mną zmęczony. Wiedział, że powodem, dla którego prowadziłem z nim takie rozmowy było to, że w momentach swojej największej odwagi, uważałem że widziałem coś, czego on nie widział, a mógłby docenić. Nigdy nie chce, żeby reżyser powiedział: "Okej, jeśli tego potrzebujesz, to próbuj". Nie robię tego tylko dla siebie.

Opowiedział też o przykładzie innej sceny, której wydźwięk James Gunn chciał zmienić, ale ostatecznie wszystko poszło po myśli aktora. Chodzi o scenę pocałunku między Clarkiem a Lois i wyznaniu miłości przez tą drugą. Wówczas Superman uśmiechnął się szeroko i radośnie, co nie do końca pasowało reżyserowi:

James podszedł do mnie i powiedział: "To nie działa. To musi być poważne". Powiedziałem mu wtedy: "Nie! W całej tej scenie chodzi o to, że ja wiem, że ona mnie kocha". Szacunek dla Jamesa. W 90% przypadków wiedział lepiej ode mnie, ale w tej sytuacji zrozumiał, że ten uśmiech był bardzo prawdziwy.

Kolejnym wspólnym filmem tego duetu będzie Man of Tomorrow, którego premiera odbędzie się w 2027 roku. Wówczas to Superman i Lex Luthor połączą siły, żeby pokonać większe zagrożenie, którym najprawdopodobniej będzie Brainiac.

