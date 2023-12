Danny Trejo odmówił wizyty w Ukrainie bo Zełenski chciał łapówki? Obrzydliwa propaganda Rosji

Shayan Asgharnia/Texas Monthly

Wczoraj w sieci dużą popularność zdobyło wideo informujące, że Danny Trejo odmówił przybycia na Ukrainę z wizytą wizerunkową - wszystko przez to, że biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego rzekomo zażądało od aktora łapówki, która miała zostać opłacona z pieniędzy, jakie aktorowi zaoferowano za podróż do Kijowa. Wiemy już, że materiał był mistyfikacją; co więcej, wszystko wskazuje na to, że jest on częścią obrzydliwej propagandy Rosji.

Przedstawiciele Trejo skontaktowali się w tej sprawie z serwisem Deadline, stwierdzając, że wideo zawiera same kłamstwa. Aktor nie otrzymał więc żadnego zaproszenia na Ukrainę, nigdy nie oferowano mu pieniędzy z tego tytułu, nie kontaktował się z nim także żądający łapówki prezydent Zełenski. Podkreśla się, że według nagrania źródłem informacji jest "menadżer Ryan Davis" - sęk w tym, że Trejo nigdy nie miał swojego reprezentanta, który pełniłby funkcję menadżera. Agenci mówią wprost:

To się nigdy nie wydarzyło. Ktoś to po prostu zmyślił.

Dziennikarz polityczny Brian Krassenstein już wczoraj zwracał uwagę na to, że materiał jest fałszywy:

To zwykły fake. Wideo, które w sieci udostępniają głównie konta i profile powiązane z Rosją, udaje materiał przygotowany przez stację MSNBC.

Krassenstein podkreśla, że na nagraniu widać dziwacznie domontowany do niego pasek informacyjny MSNBC, który w rzeczywistości pochodzi z prowadzonego przez Harveya Levina "TMZ on TV". Problem polega na tym, że ten program nie jest emitowany na antenie MSNBC.

Propagandowy materiał w sieci udostępnił m.in. Dmitrij Polański, pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do udostępnionego przez siebie wpisu dołączył on krótki komentarz o treści: "Korupcja na Ukrainie? Jaka korupcja!?", jak również emoji przedstawiające małpki "nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie mówiłem". Polański zacytował także źródło wideo, którym ma być mało znana strona z rosyjskojęzycznej części Telegramu.