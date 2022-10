Plant Machete nie jest kolejną częścią filmów z Dannym Trejo

fot. zrzut ekranu YouTube

Widzieliśmy już roboty wykorzystywane na wszelkie sposoby. Wystarczy przejrzeć kanał Boston Dynamics na YouTube, aby zobaczyć kilka prób wykorzystania zaawansowanej robotyki do różnych zadań, w tym do tańca i akrobacji. Jednak cokolwiek robicie, nie pozwólcie Davidowi Bowenowi zbliżyć się do Boston Dynamics! Mogłoby się to skończyć uzbrojeniem robotów w maczety. Z drugiej strony, dawanie roślinom broni też nie jest rozsądne – drzewa mają nad ludźmi przewagę minimum 400 do jednego. A co, gdyby doliczyć krzaki? Barszcz Sosnowskiego uzbrojony w maczetę byłby jeszcze bardziej groźny niż obecnie.

A co by było, gdyby roślina mogła władać mieczem? Artysta/wynalazca o imieniu David Bowen zadał sobie to pytanie, a potem odpowiedział na nie tworzą najnowszą instalację artystyczną „Plant Machete”. Dzieło składa się z filodendrona, przemysłowego ramienia robotycznego, maczety i mikrokontrolera.

Konstrukcja i działanie są stosunkowo proste. Elektrody przymocowane do liści rośliny zbierają sygnały bioelektryczne i wysyłają je do mikroprocesora. Specjalne oprogramowanie odczytuje w czasie rzeczywistym zmienne sygnały oporowe i przekazuje impulsy do robotycznego ramienia, aby je poruszyć.

W rezultacie powstała roślina, która może robić pchnięcia, ciąć i parować niczym adept sztuk walki. Niektóre ruchy są wyraźnie przypadkowe, ale wiele wydaje się bardzo podobnych do tych, które można zobaczyć w filmach kung-fu. Nie oznacza to, że roślina czuje, czy też instynktownie zna sztuki walki. Można złożyć te podobieństwa na karb czystego przypadku, albo raczej konfiguracji mechanicznych stawów robotycznego ramienia, które ze względu na swą konstrukcję ma tendencję do tworzenia płynnych ruchów przypominających walkę mieczem. Tak czy inaczej, jest to fascynujące dzieło sztuki i unikalna mieszanka naturalnego biofeedbacku i robotyki.

Plant Machete nie jest pierwszą instalacją artystyczną stworzoną przez Bowena, która łączy naturę z technologią. W zasadzie cała sztuka Bowena jest mieszanką tych dwóch rzeczy. W pracy zatytułowanej Plant Drone Bowen wykorzystał tę samą technikę, co w przypadku Plant Machete, aby roślina mogła pilotować drona.

Jego prace nie są jednak wyłącznie związane z roślinami. Lubi też pracować z muchami domowymi. Jeden z wynalazków pozwolił 100 muchom kontrolować obrabiarkę sterowaną numerycznie w celu rzeźbienia w bloku z pianki. Inny projekt wykorzystywał zbiór much do wysyłania tweetów na ich konto na Twitterze @flycolony. Wygenerowane został w ten sposób ponad 90 000 tweetów w okresie od marca 2012 do września 2014. Ostatni możecie zobaczyć poniżej.

Strona internetowa Bowena służy jako portfolio jego prac dla tych, którzy chcieliby zobaczyć więcej.