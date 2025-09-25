placeholder
Reklama
placeholder

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

Charlie Cox został raz jeszcze zapytany o ewentualne dołączenie do którejś z grup Avengers. Czy jego bohater byłby na to chętny?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  daredevil 
Spider-Man 4 zdjęcia z planu charlie cox
Daredevil: Odrodzenie fot. Disney+
Reklama

Kiedy ogłoszono obsadę do Avengers: Doomsday, wielu fanów Daredevila i Charliego Coxa występującego od dekady w tej roli było zawiedzionych brakiem ich ulubionego superbohatera w którejkolwiek z zapowiedzianych drużyn. Sam aktor nie krył swojego zawodu i po jego wypowiedziach można zauważyć, że liczył na angaż w produkcji i byłby chętny na wystąpienie u boku Avengers. Teraz ponownie go zapytano o tę kwestię.

Twórcy DC i Marvela pojawią się w Łodzi. Atrakcje 36. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

W trakcie GalaxyCon New Orleans zapytano Charliego Coxa, jak Matt Murdock zareagowałby na wstąpienie w szeregi Avengers. Czy byłby na to w ogóle chętny? I jakie podejście do tego ma odtwórca roli?

Matt na pewno by się nad tym najpierw zastanowił. To samotny wilk, lubi działać sam. Myślę, że podchodzi z rezerwą do pomysłu łączenia sił z kimkolwiek. Podobnie do Franka Castle. Z kolei Charlie Cox byłby zachwycony takim pomysłem. Dużo bym dał, żeby tak się stało.

Diabeł Stróż u boku Avengers nie zawalczy, ale w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie ma mieć własną armię, która będzie mu potrzebna w walce z Kingpinem i jego oddziałami skorumpowanej policji. Kto może wejść w jej szeregi?

Kto może być w armii Daredevila?

Jessica Jones

Potwierdzono już, że Krysten Ritter pojawi się w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. To idealny nabytek dla armii Diabła Stróża.

arrow-left
Jessica Jones
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  daredevil 
Spider-Man 4 zdjęcia z planu charlie cox
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Forza Horizon 6
-

Forza Horizon 6 już oficjalnie - zobaczcie zwiastun! Nowa odsłona serii zabierze graczy do Japonii

2 Jest krew, Stephen King - okładka książki
-

Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

3 Crimson Desert
-

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

4 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

5 Jimmy Kimmel i Glen Powell
-

Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?

6 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier
-

Twórcy DC i Marvela pojawią się w Łodzi. Atrakcje 36. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV