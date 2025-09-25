Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia
Charlie Cox został raz jeszcze zapytany o ewentualne dołączenie do którejś z grup Avengers. Czy jego bohater byłby na to chętny?
Kiedy ogłoszono obsadę do Avengers: Doomsday, wielu fanów Daredevila i Charliego Coxa występującego od dekady w tej roli było zawiedzionych brakiem ich ulubionego superbohatera w którejkolwiek z zapowiedzianych drużyn. Sam aktor nie krył swojego zawodu i po jego wypowiedziach można zauważyć, że liczył na angaż w produkcji i byłby chętny na wystąpienie u boku Avengers. Teraz ponownie go zapytano o tę kwestię.
Twórcy DC i Marvela pojawią się w Łodzi. Atrakcje 36. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier
W trakcie GalaxyCon New Orleans zapytano Charliego Coxa, jak Matt Murdock zareagowałby na wstąpienie w szeregi Avengers. Czy byłby na to w ogóle chętny? I jakie podejście do tego ma odtwórca roli?
Diabeł Stróż u boku Avengers nie zawalczy, ale w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie ma mieć własną armię, która będzie mu potrzebna w walce z Kingpinem i jego oddziałami skorumpowanej policji. Kto może wejść w jej szeregi?
Kto może być w armii Daredevila?
