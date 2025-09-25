Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

fot. Disney+

Kiedy ogłoszono obsadę do Avengers: Doomsday, wielu fanów Daredevila i Charliego Coxa występującego od dekady w tej roli było zawiedzionych brakiem ich ulubionego superbohatera w którejkolwiek z zapowiedzianych drużyn. Sam aktor nie krył swojego zawodu i po jego wypowiedziach można zauważyć, że liczył na angaż w produkcji i byłby chętny na wystąpienie u boku Avengers. Teraz ponownie go zapytano o tę kwestię.

W trakcie GalaxyCon New Orleans zapytano Charliego Coxa, jak Matt Murdock zareagowałby na wstąpienie w szeregi Avengers. Czy byłby na to w ogóle chętny? I jakie podejście do tego ma odtwórca roli?

Matt na pewno by się nad tym najpierw zastanowił. To samotny wilk, lubi działać sam. Myślę, że podchodzi z rezerwą do pomysłu łączenia sił z kimkolwiek. Podobnie do Franka Castle. Z kolei Charlie Cox byłby zachwycony takim pomysłem. Dużo bym dał, żeby tak się stało.

Diabeł Stróż u boku Avengers nie zawalczy, ale w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie ma mieć własną armię, która będzie mu potrzebna w walce z Kingpinem i jego oddziałami skorumpowanej policji. Kto może wejść w jej szeregi?

Kto może być w armii Daredevila?