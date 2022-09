Daredevil: Born Again - to 4. sezon czy nowe otwarcie? Jest oficjalna odpowiedź

Fot. Materiały prasowe

Podczas D23 Expo potwierdzono, że Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) oraz Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) zagrają główne role w serialu Daredevil: Born Again. Ma mieć on 18 odcinków, a prace na planie wkrótce się rozpoczną. Z informacji wynika, że serial nie zadebiutuje wcześniej niż w 2024 roku. Obecnie trwają prace nad scenariuszami.

Daredevil - nowe otwarcie

Podczas wywiadów po panelu dziennikarze chcieli wreszcie rozwiać wątpliwości fanów. Czy nowy Daredevil to kontynuacja serialu sprzed kilku lat, który oryginalnie był tworzony dla Netflixa? Czy może jednak nowe otwarcie? Tak skomentował to Charlie Cox i dał jednoznaczną, konkretną odpowiedź. Mówi, że takie informacje przedstawił mu sam Kevin Feige, więc bardziej oficjalnego potwierdzenia nie da się uzyskać. Potwierdza więc, że ten Daredevil to reboot, czyli nowa wizja osadzona w MCU. Serial Daredevil nie jest częścią uniwersum (wielokrotnie o tym mówiono).

- To pierwszy sezon, nie czwarty, więc jest to kompletnie coś nowego. Jeśli chcemy to zrobić jeszcze raz, moim zdaniem to jest dobry sposób na to, by do tego podejść i zrobić to inaczej.

Czy będzie zmiana tonu? Charlie Cox przyznaje, że jeszcze nie czytał scenariuszy i nie zna konkretów, ale jego zdaniem jest to nieuniknione, ale niekoniecznie oznacza to coś złego.

- Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy będzie to mroczniejsze. Może mniej mroczne? Co w ogóle oznacza taki mrok? W jaki sposób zmieni się ton? Ta zmiana na pewno nastąpi, bo robimy więcej odcinków. To coś kompletnie nowego i poza tym jesteśmy na innej platformie. Nie wiem jednak, jak dokładnie to będzie wyglądać, bo jeszcze niczego nie przeczytałem.

Zanim jednak zobaczymy go w solowym serialu, Daredevil pojawi się w 5. odcinku Mecenas She-Hulk (potwierdzono na D23 Expo, że to w tym odcinku nastąpi) oraz w serialu Echo.

