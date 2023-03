Daredevil: Born Again - w jakim okresie MCU jest osadzona akcja? Zdjęcia z planu zaskakują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel/@ddcastarchive (Twitter)

Do sieci trafił nowe zdjęcia z planu serialu Daredevil: Born Again. Wszyscy z góry założyli, że historia rozgrywa się po wydarzeniach z Mecenas She-Hulk. Jednak nowa fotka pokazująca Matta Murdocka w trochę innym stroju zdradza, że akcja osadzona jest 15 marca 2020 roku. Tak sugeruje ogłoszenie na kościele, który widzimy w tle na jednej z fotek. To oznacza, że historia rozgrywa się w pięcioletnim okresie po blipnięciu, czyli przed Avengers: Koniec gry. Nie wiemy jednak, czy cała opowieść rozgrywa się w tym czasi, czy tylko jakaś jej część.

Daredevil: Born Again - zdjęcia z planu

Vincent D'Onofrio powraca jako Wilson Fisk/Kingpin, a Jon Bernthal w roli Franka Castle'a/Punishera. W tytułową rolę ponownie wciela się Charlie Cox. W obsadzie są także Michael Gandolfini ,Nikki M. James i Sandrine Holt. Za sterami stoją Matt Corman i Chris Ord.

Daredevil: Born Again - premiera wiosną 2024 roku.