Daredevil: Born Again - tak wygląda Wilson Fisk na planie. Aktor zapowiada 2. sezon

Vincent D'Onofrio zdradził w rozmowie, że cały kierunek rozwoju serialu Daredevil: Born Again jest zupełnie inny niż to, co robili w Daredevilu z 2015 roku. Nie doprecyzował jednak na czym polega ta różnica. Zapowiada jednak, że podejście twórców jest głębokie, emocjonalne i zaskoczy fanów. Potwierdził też, że powstanie 2. sezon serialu. Pierwszy liczy 18 odcinków.

Daredevil: Born Again - zdjęcie z planu

Aktor zapowiedział również, że Punisher w wykonaniu Jona Bernthala ma bardzo dużą rolę w serialu. Dziennikarz KC Walsh dodał w mediach społecznościowych, że pierwotnie ta rola miała należeć do Jessiki Jones, ale Krysten Ritter miała konflikt w terminarzu i nie mogła wystąpić, więc dokonano zmian. Nie wyklucza jednak, że Krysten Ritter ostatecznie się pojawi, bo według komentarzy aktorów prace na planie mają potrwać aż do grudnia 2023 roku, więc w końcu kalendarz aktorki pozwoli na pojawienie się na planie.

D'Onofrio podczas konwentu GalaxyCon powiedział: skopię tyłek Spider-Manowi. Nie wiadomo jednak, czy są plany na spotkanie tych postaci, czy to tylko życzenie aktora.

Daredevil: Born Again - o czym jest serial?

Według nowej plotki Wilson fisk aka Kingpin będzie prowadzić kampanię, by przejąć władzę w Nowym Jorku i zostać burmistrzem. Jego strategią jest oczyszczenie ulic z samozwańczych herosów jak Daredevil, Punisher, Hawkeye, Kate Bishop i Spider-Man. Oni mają być na jego liście. Ten wątek według plotki miałby rozgrywać się w więcej niż jednej produkcji, a nawet przewinie się w Spider-Manie 4. Wówczas Vincent D'Onofrio spełniłby swoje marzenie o pobiciu Pajączka. Na ten moment nikt tych informacji nie potwierdza, ani nie dementuje.

Daredevil: Born Again - premiera w 2024 roku na Disney+.