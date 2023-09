Daredevil: Born Again - kim jest nowa ukochana Matta Murdocka? Plotka mówi, co łączy ją z Kingpinem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiła się nowa plotka na temat ukochanej Matta Murdocka w serialu Daredevil: Born Again. Już wcześniej scooper Daniel RPK poinformował, że Margarita Levieva wcieli się w Heather Glenn, obiekt westchnień głównego bohatera. Nic więcej jednak nie było wiadomo na temat jej roli. Teraz kolejny scooper, CanWeGetToast, nie tylko potwierdził tę informację, ale podzielił się także zupełnie nowymi szczegółami, które wyjaśniają, co łączy postać z Kingpinem. Zobaczcie sami.

Daredevil: Born Again - kim jest nowa ukochana Matta Murdocka?

Tak jak już wspomnieliśmy, CanWeGetToast twierdzi, że według jego źródeł Margarita Levieva zagra Heather Glenn w Daredevil: Born Again. Co ciekawe, dodał jednak, że bohaterka będzie terapeutką dla par i współlokatorką Matta Murdocka. Haczyk tkwi w tym, że jej klientami będą... Wilson i Vanessa Fisk. Najwyraźniej nie jest u nich zbyt kolorowo po tym, jak Kingpin został burmistrzem.

Heather Glenn - kim jest postać?

Heather Glenn to postać, którą stworzyli Marv Wolfman i William Robert Brown. Zadebiutowała w lipcu 1975 roku w 126. zeszycie komiksu Daredevil od Marvel Comics. Heather to towarzyska osoba pochodząca z Nowego Jorku. Była córką prezesa Glenn Industries, Maxwella Glenna, który pomagał finansować Legal Storefront Clinic, czyli adwokacką kancelarię Matta. Maxwell został wrobiony w spisek, w którym był kontrolowany przez Purple Mana (w serialu Jessica Jones grał go David Tennant). Ostatecznie popełnił samobójstwo, pomimo że Daredevil starał się oczyścić jego imię. Związek Heather i Matta rozpadł się wkrótce po tym zdarzeniu. Następnie bohaterka popadła w alkoholizm i miała romans z Tonym Starkiem, co doprowadziło ją do jej własnego samobójstwa.

