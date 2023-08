Daredevil: Born Again - kto będzie obiektem westchnień superbohatera? Plotka wskazuje postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W serialu Daredevil: Born Again, który powstaje dla Disney+ do swoich ról powrócili Charlie Cox i Vincent D'Onofrio. Wcielają się odpowiednio w Matta Murdocka/Daredevila oraz Wilsona Fiska/Kingpina. Od 2022 roku wiadomo, że w obsadzie znajduje się również Margarita Levieva, ale nie wyjawiono kogo ma zagrać w nowej produkcji zaliczanej do MCU.

Daredevil: Born Again - kto będzie dziewczyną superbohatera?

Według scoopera Daniela RPK aktorka wciela się w Heather Glenn, która ma być potencjalnym obiektem westchnień Murdocka. Marvel Studios nie potwierdził tych doniesień, które opublikowano poprzez stronę Patreon.

Heather Glenn - kim jest postać?

Heather Glenn to postać, którą stworzyli Marv Wolfman i William Robert Brown. Zadebiutowała w lipcu 1975 roku w 126. zeszycie komiksu Daredevil od Marvel Comics. Heather to towarzyska osoba pochodząca z Nowego Jorku. Była córką prezesa Glenn Industries, Maxwella Glenna, który pomagał finansować Legal Storefront Clinic, czyli adwokacką kancelarię Matta. Maxwell został wrobiony w spisek, w którym był kontrolowany przez Purple Mana (w serialu Jessica Jones grał go David Tennant). Ostatecznie popełnił samobójstwo, pomimo że Daredevil starał się oczyścić jego imię. Związek Heather i Matta rozpadł się wkrótce po tym zdarzeniu. Następnie bohaterka popadła w alkoholizm i miała romans z Tonym Starkiem, co doprowadziło ją do jej własnego samobójstwa.

Heather Glenn

Szczegóły fabuły Daredevil: Born Again są trzymane w tajemnicy. W serialu nie zobaczymy Rosario Dawson (Claire Temple) oraz Deborah Ann Woll (Karen Page).

Daredevil: Born Again - premiera zaplanowana jest na 2024 rok.