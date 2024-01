Daredevil: Born Again - co z Elektrą? Aktorka z serialu Netflixa odpowiada fanowi

Fot. Marvel/Netflix

Reklama

Teraz, gdy seriale Netflixa są oficjalnie kanoniczne w MCU, fani tym bardziej mają nadzieję zobaczyć jeszcze kilku ulubionych aktorów i aktorek w starych rolach. Dotyczy to także Elodie Yung, która w Daredevilu i The Defenders zagrała Elektrę. Wielu widzów pragnie, by powróciła w Daredevil: Born Again.

Choć część fanów uważało, że popełniono kilka twórczych decyzji, które negatywnie wpłynęły na bohaterkę, to raczej wszyscy są zgodni, że artystka poradziła sobie świetnie i to dzięki niej ta postać nabrała kolorów. Mimo to, wszystko wskazuje na to, że Marvel Studios nie jest raczej zainteresowane jej powrotem.

Daredevil: Born Again - co z Elektrą?

Fan na Instagramie spytał aktorkę:

Gdzie zniknęłaś, Elektro?

Na co Elodie Yung odpowiedziała krótko: "Zapytajcie ich!", co nie nastraja zbyt pozytywnie. Szczególnie, że jeszcze w 2020 roku podchodziła do tego o wiele bardziej optymistycznie, zdradzając w wywiadzie:

O mój Boże, bardzo chciałabym wrócić.

Szczególnie, jeśli poprawiliby mój kostium! Bardzo tym chciała. Powiem ci, że kocham tę postać, ponieważ jest tak złożona i zniszczona. Ma w sobie wiele ze złoczyńcy i mogę się z tym utożsamiać, ale czai się w niej także dobro. To taka niesamowita bohaterka. Bardzo chciałabym, by Marvel sprowadził ją z powrotem.

https://twitter.com/AgentsFandom/status/1752368255375663259/photo/3

Jeśli więc Marvel Studios zdecyduje się jednak na to, by Elektra wróciła w Daredevil: Born Again, to są większe szanse na to, że w drugim sezonie niż pierwszym.

Chcielibyście znów zobaczyć Elektrę na małym ekranie? Dajcie znać.