Daredevil: Born Again - zdjęcie z planu potwierdza plan Kingpina. Co zrobi Wilson Fisk?

Z ostatniej sceny Echo wiemy, że Wilson Fisk zainteresował się kandydowaniem do bycia burmistrzem Nowego Jorku. Zdjęcie z planu Daredevil: Born Again potwierdza, że w serialu kampania polityczna będzie w trakcie i Kingpin wyrośnie na faworyta do roli burmistrza. Ten wątek polityki jest bezpośrednio zaczerpnięty z komiksów Marvela, w których Fisk wygrał wybory i kluczową decyzją, którą podjął jako burmistrz, było... wprowadzenie zakazu dla pracy superbohaterów. Nie jest wykluczone, że to większy wątek, który Marvel szykuje na ten serial i więcej historii MCU.

Daredevil: Born Again - Kingpin politykiem

W gazecie jest wypowiedź Wilsona Fiska, który mówi tak: "wierzę, że Nowy Jorku nie tylko rozkwitnie ekonomicznie, ale wierzę też w przewodzenie miasta w zrównoważonym rozwoju i godziwych szansach dla każdego".

https://twitter.com/DDevilUpdates/status/1751212919222653369

Przypomnijmy, że wcześniej zdjęcia z planu potwierdziły powrót lubianych postaci z pierwszych trzech sezonów hitu Netflixa pod tytułem Daredevil. Deborah Ann Woll wraca jako Karen, a Elder Henson jako Foggy.

Na ten moment serial nie ma daty premiery.