Daredevil: Born Again - Punisher odegra większą rolę w serialu? Nowe doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się zdjęcia z planu Daredevil: Born Again, potwierdzające powrót do serialu Karen Page oraz Foggy'ego Nelsona, w których ponownie wcielili się Elden Henson oraz Deborah Ann Woll. Jednak mówi się, że bohaterka nie odegra zbyt znaczącej roli w historii. Natomiast jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z partnerem Murdocka z kancelarii. Jednak dobrze poinformowany scooper Daniel Richtman ma dobrą wiadomość pod tym względem, jeśli chodzi o postać Punishera.

Więcej Punishera w Daredevil: Born Again

Według scoopera Frank Castle, w którego ponownie wcieli się Jon Bernthal, odegra większą rolę w serialu niż przed zmianami, jakie zostały wprowadzone po tym, jak kierownictwu Marvel Studios nie spodobał się nakręcony materiał. Richtman twierdzi, że przed dokrętkami Punisher był ważny dla fabuły, ale teraz jego rola została rozszerzona o wątek poboczny, w którym niezwykle brutalny mściciel ma polować na nieuczciwych gliniarzy używających jego symbolu. Może to mieć związek z tym, że do serialu dołączył scenarzysta Punishera, Dario Scardapane, który ma pełnić funkcję showrunnera, ale nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone.

Fot. Materiały prasowe

Przypomnijmy, że postać Franka Castle zadebiutowała w drugim sezonie netflixowego Daredevila, a następnie był główną postacią dwóch sezonów Punishera. O powrocie Bernthala do roli w Daredevil: Born Again mówiło się od samego początku prac nad tym projektem.

Daredevil: Born Again miał pierwotnie liczyć 18 odcinków, ale niedawna plotka sugeruje, że będzie ich mniej, a Disney+ wyemituje 9 epizodów (choć bardziej prawdopodobne wydaje się, że 6) przed przerwą w środku serii.