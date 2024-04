Deadpool & Wolverine - wyciek informacji z Funko może potwierdzać postać z plotek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel/20th Century Studios

Jak w przypadku każdej hollywoodzkiej superprodukcji w okresie przygotowawczym do premiery szykowane są gadżety i inne towary związane z filmem. Tak też jest w przypadku Deadpool & Wolverine. Do sieci wyciekła informacja o liście produktów Funko z różnymi postaciami z produkcji, ale do chwili potwierdzenia jej prawdziwości, traktujemy to jako plotkę.

Deadpool & Wolverine - warianty

Jak wiemy w MCU funkcjonuje coś takiego jak wariant postaci z uwagi na motyw multiwersum. Z zapowiedzi i przecieków wiadomo, że w widowisku zobaczymy wiele alternatywnych wersji Deadpoola z innych rzeczywistości. W plotkach dużo mówiono o Lady Deadpool i to właśnie ona znajduje się na liście Funko. Jej figurka ma pojawić się w drugiej partii premier Funko, czyli tej jakiś czas po premierze z uwagi na spoilery. Jest to jednak jeszcze przygotowywane przez Funko i wiele może się zmienić do wakacji.

W plotkach z Lady Deadpool wiązano dwie aktorki - Taylor Swift oraz Blake Lively (prywatnie żona Ryana Reynolsda). To jednak nie zostało potwierdzone.

W komiksach Lady Deadpool pochodzi z Ziemi 3010 i jest bardzo podobna do oryginalnego Deadpoola. Ma nawet ten sam sarkastyczny humor, moc regeneracji i wyjątkowe zdolności w walce. Jednakże ma ona inną osobowość i historię. Co ciekawe, w obrazkowych opowieściach Marvela często miała przygody w multiwersum łącząc siły z Deadpoolem i innymi superbohaterami.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.

