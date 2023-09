"Korporacyjne krętactwo" - showrunner Daredevila jednak nie odpuszcza kwestii zapłaty za reboot w Born Again

Marvel/Netflix

Od wczoraj w sieci jest głośno o komentarzach Stevena S. DeKnighta, showrunnera pierwszego sezonu stworzonego wspólnie przez Netflix i nieistniejące już Marvel Television serialu Daredevil. Producent najpierw nazwał "starym przekrętem Disneya" działania firmy, mające na celu uczynić z nadchodzącej serii Daredevil: Born Again reboot, a nie kontynuację ukazanej na Netfliksie historii. Później zdawał się on łagodzić swoje stanowisko, akcentując wyłącznie finansowy aspekt całej sprawy.

DeKnight twierdzi, że Disney sięga po nieuczciwą taktykę, która pozwoli mu ominąć wypłaty tantiem dla twórców netfliksowego Daredevila - stanie się tak wówczas, gdy firma "nieznacznie zmieni tytuł" serialu, sprzedając go publice jako zupełnie nową opowieść. W ostatnich wpisach w serwisie X showrunner raz jeszcze tłumaczy swoje stanowisko:

Z tego, co rozumiem, nie zobaczę ani centa za serial Daredevil: Born Again, ponieważ oni dodali do tytułu "Born Again" i od tej pory mogą twierdzić, że to całkowicie inny serial. Wiecie, tak się składa, że z dokładnie tymi samymi aktorami (obu z nich uwielbiam!) w rolach Daredevila i Fiska.

DeKnight jest "pewny", że Disney i Marvel sięgną po ten schemat również w przypadku serialu animowanego X-Men '97. Na koniec dodał:

Charlie Cox Vincent D'Onofrio Żeby było jasne: nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jaki niesamowitypowtórzą swoje ikoniczne role. Jednak twierdzenie, że to reboot pełną gębą i w związku z tym nie trzeba komukolwiek płacić za pierwotne pomysły jest - delikatnie rzecz ujmując - korporacyjnym krętactwem.

