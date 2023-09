Daredevil - showrunner prostuje słowa o reboocie Born Again. Tak mocno, że chwali Coxa za She-Hulk

Marvel/Disney+/Netflix/Collider

Reklama

Dziś w nocy informowaliśmy Was, że showrunner netfliksowego Daredevila, Steven S. DeKnight, w dobitnych słowach wyraził swoje stanowisko względem sposobu, w jaki Disney i Marvel zabierają się za reboot tej produkcji w ramach nadchodzącej opowieści Daredevil: Born Again. Filmowiec określił mianem "starego przekrętu" to, że obie firmy postanowiły nieznacznie zmienić tytuł historii, aby dzięki temu nie musieć lepiej opłacać ekipy - więcej o tej sprawie przeczytacie w tym miejscu.

Sęk w tym, że właściwie wszystkie amerykańskie portale popkulturowe wzięły jego wypowiedź za uderzenie w sam reboot. Teraz DeKnight postanowił sprostować swoje słowa:

To nie jest do końca to, co napisałem. Mówiłem po prostu o taktyce polegającej na nieznacznej zmianie tytułu widowiska, aby uniknąć konieczności płacenia tantiemów twórcom pierwszej produkcji lub dawania ekipie podwyżek. W pełni popieram serial Born Again i mam nadzieję, że wypadnie bardzo, bardzo dobrze.

Na tym jednak nie koniec. Później DeKnight, wyraźnie próbujący zatrzeć złe wrażenie po wczorajszych wypowiedziach, zaczął nawet chwalić to, w jaki sposób Charlie Cox sportretował Daredevila w serialu Mecenas She-Hulk:

Uwielbiam to lżejsze podejście do tej postaci. Podobnie jak w komiksach, tak i tu istnieje wiele jej różnych wersji. A Charlie Cox (w She-Hulk - przyp. aut.) był absolutnie zachwycający!

Największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU

Niemal każdy z nowych filmów w trakcie kampanii promocyjnej zostaje w ten czy inny sposób porównany do produkcji Avengers: Koniec gry – rzecz w tym, że z jednej strony analogie te wydają się całkowicie nieuzasadnione, z drugiej samo Endgame podniosło oczekiwania fanów do tego stopnia, iż żadna odsłona MCU – zwłaszcza te poświęcone samodzielnym bohaterom – nie jest w stanie im sprostać. Na tym polu Marvel Studios może padać ofiarą bądź co bądź nakręcanego przez same siebie „hajpu”.