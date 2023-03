Daredevil: Born Again - nowe zdjęcia z planu. Będzie inna geneza Kingpina

Źródło: Marvel/Disney+

Nowe zdjęcia z planu serialu Daredevil: Born Again pokazują sceny retrospekcji osadzonym w Nowym Jorku w latach 70. Tak wnioskuje się na podstawie fotek, które trafiły na Twittera. Według osób, które widziały kręcone sceny dotyczą one genezy Wilsona Fiska aka Kingpina. Ma to związek z jego dzieciństwem i dręczeniem przez rówieśników. Jeśli to się potwierdzi, będzie to inna geneza niż w serialu Daredevil z 2015 roku, który nie należy do MCU. Tam też wpływ na to, kim jest Wilson Fisk miała toksyczna relacja z ojcem.

Daredevil: Born Again - zdjęcia z planu

Daredevil: Born Again to serial osadzony w MCU. Chociaż Charlie Cox, Vincent D'Onofrio oraz Jon Bernthal powracają odpowiednio jako Daredevil, Kingpin i Punisher. Nie oznacza, że to są te same postacie co w starych serialach. Wszystko wskazuje na to, że to ich alternatywne wersje, które dzięki konceptowi multiwersum może wprowadzić do MCU z tymi sami aktorami, ale ze zmianami dopasowanymi do uniwersum.

Daredevil: Born Again - premiera w 2024 roku w Disney+