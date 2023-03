Daredevil: Born Again - zdjęcie z planu wzbudza spekulacje. Chodzi o związek z istotnym superbohaterem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Hot Toys

Serial pod tytułem Daredevil: Born Again jest kręcony w Nowym Jorku, w który rozgrywa się historia tej produkcji. Według nowych doniesień potwierdzono, że 13 marca będą kręcone zdjęcia w Harlemie. To wywołało burzę spekulacji, bo jest to lokacja ściśle związana z superbohaterem znanym jako Luke Cage. Na ten moment nie ma potwierdzenia, że ta postać powróci i zadebiutuje w MCU.

Luke Cage w MCU?

Ważne jest to, że serial Daredevil Netflixa nie był nigdy kręcony w Harlemie, bo fabularnie nic tam się nie rozgrywało. Jednakże już Luke Cage w całości był tam filmowany. Nawet w plotkach na ten moment nie mówi się o powrocie Mike'a Coltera do roli, więc równie dobrze może to być podyktowane tylko fabułą, a nie związkiem z tym superbohatera. Fani jednak spekulują.

Fot. Marvel

Wiemy, że do swoich ról powrócą Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) oraz Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher). W plotkach mówi się też o powrocie Krysten Ritter do roli Jessiki Jones, ale ta informacja jeszcze nie została potwierdzona.

Nie jest wykluczone, że jak ruszą zdjęcia w Harlemie, wyciekną informacje o tym, kto tam pracuje i będziemy mieć odpowiedź, czy jest tam Luke Cage.