Daredevil: Born Again - kto gra żonę Wilsona Fiska? Doszło do zawirowania - zdjęcie daje odpowiedź

fot. David Lee/Netflix

Reklama

Gdy rozpoczęto prace nad serialem Daredevil: Born Again ku rozczarowaniu fanów hitu z 2015 roku ogłoszono, że Sandrine Holt (Zadzwoń do Saula) zagra Vanessę Fisk, a nie Ayelet Zurer, która wcielała się w nią w hicie Netflixie. Potem doszło do kompletnej przebudowy wizji na serial, a w kwietniu 2024 roku zakończono prace na planie.

Daredevil: Born Again - Ayelet Zurer w obsadzie

Opublikowano nowe zdjęcie z planu, które potwierdza: Ayelet Zurer powraca jako Vanessa Fisk. Na fotce widzimy ją z Kingpinem, w którego wciela się Vincent D'Onofrio.

https://twitter.com/DDBAbts/status/1777022195425755208

Ta decyzja musiała nastąpić, bo jak pamiętany, seriale Netflixa o Daredevilu i pozostałych superbohaterach zostały oficjalnie włączone do MCU, więc Marvel Studios niewątpliwie chciało zachować ciągłość nie tylko fabularną, ale też w obsadzie. Ze znanych twarzy zobaczymy też takie postacie jak Punisher, Foggy Nelson oraz Karen Page.

Z nowych osób w obsadzie zobaczymy takich aktorów jak Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci oraz Hunter Doohan.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1777052546844307554

Daredevil: Born Again - ile odcinków nakręcono?

Chociaż ogłoszono, że zakończono prace na planie, to nie nakręcono całego sezonu. Z zapowiedzi wynikało, że ma on liczyć 18 odcinków. Koordynator kaskaderów Philip J. Silvera twierdzi, że nakręcono pierwszą połowę, czyli 9 odcinków. Według nieoficjalnych informacji Marvel Studios jednak zdecyduje się podzielić to na dwa sezony lub dwie części, zamiast dawać jeden liczący 18 odcinków.

Przypomnijmy, że Philip J. Silvera to człowiek, który tworzył sceny akcji w Daredevilu z 2015 roku.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1776413059080429780