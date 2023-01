Daredevil: Born Again - wątek prawniczy będzie ważny? Na to wskazują nowe nazwiska za kulisami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel/@captaincupkicks (twitter)

Dzięki rzetelnemu portalowi The Cosmic Circus dowiadujemy się, że Marvel Studios zatrudnił kolejnych scenarzystów do serialu Daredevil: Born Again. Są to David Feige, Thomas Wong i Zachary Reiter. Poza tym, że panowie są scenarzystami z doświadczeniem, pracowali też w zawodzie prawniczym. Innymi słowy trzech prawników będzie współtworzyć serial, w którym według wcześniejszych zapowiedzi praca Matta Murdocka na sali sądowej ma odgrywać większą rolę niż w poprzednim serialu o tym superbohaterze.

Daredevil - prawnicy w ekipie

David Feige pracował jako obrońca z urzędu w Nowym Jorku. Jako scenarzysta pracował przy takich serialach prawniczych jak Firma, Raising the Bar oraz For Life. Thomas Wong był prawnikiem pracującym również w Nowym Jorku. Podczas tej kariery zajmował się sprawami o rozmaitym charakterze od kwestii rasowych, po sprawy związane z seksualnością czy jedzeniem. Jako scenarzysta pracował przy serialu o prawniku pt. Bull. Natomiast Zachary Reiter był prokuratorem w Queens z doświadczeniem w sprawach związanych z morderstwami. Pracował przy serialu Firma.

Według Cosmic Circus poza tymi panami do ekipy scenarzystów dołączyli także Jill Blankenship oraz Grainne Godfree. Blankenship pracowała przy Arrowverse przy serialach Naomi oraz Arrow. Poza tym była w ekipie netflixowego Sweet Tooth. Godfree natomiast pisała odcinki seriali Flash, Arrow i Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again ma mieć 18 odcinków. Prace na planie ruszą w lutym 2023 roku.