Daredevil: Born Again - szykujcie się na więcej sezonów. Kogo gra Michael Gandolfini?

Wygląda na to, że serial Daredevil: Born Again to historia powstająca z myślą o większej liczbie sezonów. O takim obrocie spraw donosi serwis Murphy's Multiverse, zwracając uwagę na zapisy w kontraktach dwóch aktorów, którzy niedawno dołączyli do obsady produkcji.

O ile więc Colin Woodell podpisał umowę tylko na jednorazowy występ w MCU, o tyle w kontrakcie Michaela Gandolfiniego ma znajdować się wzmianka o możliwości rozszerzenia umowy - na kolejne sezony serialowego Daredevila lub inne projekty Marvel Studios. Istotne jest to, że tego typu klauzule już niejednokrotnie były sugestią szykowania kolejnych odsłon poszczególnych projektów; najlepszym dowodem na taki obrót spraw jest choćby Loki.

W sieci po raz kolejny pojawiły się też spekulacje, że młody Gandolfini wcieli się na ekranie w rolę syna Wilsona Fiska aka Kingpina o imieniu Richard.

Przypomnijmy, że 1. sezon produkcji Daredevil: Born Again ma być złożony z aż 18 odcinków. Choć szczegóły fabularne są trzymane w ścisłej tajemnicy, nie jest wykluczone, że ekranowa opowieść będzie w jakimś stopniu połączona z filmem Spider-Man 4; to właśnie w nim mielibyśmy zobaczyć nie tylko Diabła Stróża, ale i Kingpina.

Daredevil: Born Again trafi do oferty platformy Disney+ na wiosnę 2024 roku.