Daredevil: Born Again - Michael Gandolfini w obsadzie serialu MCU

fot. Materiały Prasowe

Znany z filmu Wszyscy święci New Jersey, Michael Gandolfini, dołączył do obsady serialu Daredevil: Born Again platformy Disney+ i Marvel Studios, który wchodzi w skład MCU. Ma on zagrać jedną z głównych ról w produkcji, chociaż szczegóły jego kreacji są trzymane w tajemnicy.

Wcześniej w obsadzie zostali już ogłoszeni Charlie Cox jako Matt Murdock/Daredevil oraz Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin. Panowie powtórzą swoje role z serialu Netflixa o Diable z Hell's Kitchen.

Disney+

Daredevil: Born Again - o czym serial?

Szczegóły fabuły serialu są trzymane w tajemnicy. Jednak można podejrzewać, że produkcja będzie luźną interpretacją tytułowej historii Born Again. Dla przypomnienia w komiksach uzależniona od narkotyków Karen Page sprzedaje informację, że Matt Murdock to Daredevil. Wiadomość dochodzi do Wilsona Fiska, który pragnie zniszczyć życie swojego wroga.

18-odcinkowy 1. sezon sezon Daredevil: Born Again ma mieć premierę w 2024 roku.