Wielki wróg Daredevila oszalał i robi rzeź w Nowym Jorku. Chce zabić z broni 1,6 mln osób

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Sporo dzieje się w komiksowej serii Daredevil ze scenariuszem Chipa Zdarsky'ego, uznawanej za jedną z najlepszych, które ukazują się obecnie na amerykańskim rynku. Przypomnijmy, że Matt Murdock przebywa aktualnie w więzieniu, a przydomek Diabła Stróża trafił do Elektry Natchios. Donosiliśmy już Wam także, iż Bullseye został poddany przez Kingpina praniu mózgu - Wilson Fisk chciał w ten sposób zrobić z antagonisty swojego prywatnego zabójcę.

Z zeszytu Daredevil #31 dowiadujemy się jednak, że sprawy nie poszły po myśli Kingpina. Bullseye, po zabiciu naukowców, zdołał się ostatecznie uwolnić z placówki medycznej, w której był poddawany torturom. Wygląda na to, że zabiegi te doprowadziły do kompletnego załamania jego kondycji psychicznej. Zabójca przeżył bowiem wizję spotkania z aniołem, który zachęcił go do zabicia "każdego", aby w ten sposób pokazać wszystkim, kto jest najlepszym najemnikiem na naszej planecie.

Bullseye słowa anioła wziął sobie do serca. Postanowił bowiem za pomocą broni zlikwidować wszystkich mieszkańców Manhattanu. I tak po uśmierceniu 7 osób pozostało mu jeszcze... 1 631 993. Spójrzcie sami:

Daredevil #31 - plansze

Nie jest w tej chwili jasne, czy Bullseye zupełnie postradał zmysły, czy też anioł był personifikacją któregoś z potężnych bytów, który przejął nad nim kontrolę. Nie wiemy również, czy do walki z zabójcą stanie wyłącznie Elektra, czy też pomoże jej Murdock.