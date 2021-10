Daredevil - Charlie Cox o spekulacjach na temat swojego powrotu do roli. "Musisz uważać, czego sobie życzysz"

fot. Materiały Prasowe/MCU

Plotki o tym, że Charlie Cox ma powrócić do roli jako Daredevil w MCU, krążą już od jakiegoś czasu, ale wciąż nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia. Brytyjski aktor zaprzecza wszystkim informacjom. W najnowszym wywiadzie dla kanału SiriusXM, Charlie Cox, ponownie wypowiedział się na temat zaistniałej sytuacji.

Cox przyjął jednak nieco inną taktykę, co do swojej odpowiedzi. Aktor ostrożnie podchodzi do tego pomysłu, podkreślając, że fani mogą nie otrzymać tego, czego sobie życzą. Wszystko argumentował w sposób następujący:

W komiksach to pisarz i artysta głównie współpracują na potrzeby serii. Dlatego też powstaje dziesięć, dwadzieścia tomów... A później historia jest kontynuowana lub rozpoczynana od nowa. Jeśli pojawiłaby się dla mnie możliwość powrotu jako Daredevil, jakkolwiek by to wyglądało, to wyobrażam to sobie jako reinterpretację (odnowę) bohatera i serialu. Jeśli faktycznie zostanę wybrany do tej roli, to mimo wszystko, niektóre elementy pozostaną takie same. Albo po prostu wybiorą kogoś innego i rozpoczną to wszystko od nowa.

Brzmi to tak, jakby Cox był zainteresowany powrotem do roli, gdyby nadarzyła się taka okazja. Aktor ma jednak pewne zastrzeżenia.

Musisz uważać, czego sobie życzysz. Wracasz i nie jest wcale tak dobrze albo nie do końca wszystko działa tak, jak powinno. Być może minęło zbyt dużo czasu. To nie do końca łączy się w ten sam sposób. Nie chcesz zepsuć tego, co już masz. Jeśli nigdy nie wrócimy, to nadal masz te trzy wspaniałe sezony, z czego trzeci był najlepiej ocenianym. Tendencja była zwyżkowa. Jestem ogromnie dumny i wdzięczny za to, co mamy.