Andor: sezon 2, odcinki 7-9 - easter eggi. Dwie przemowy, zmiany w kanonie i nawiązania do Łotra 1

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm

W ostatnią środę (tj. 7 maja 2025 roku) zadebiutowały kolejne odcinki z 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Zdaniem wielu jedne z najlepszych w historii wszystkich seriali ze świata odległej galaktyki. Jak wypadły te odcinki w ocenie Tomasza Hudygi z naEKRANIE.pl? Sprawdźcie poniżej jego recenzję:

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 7-9 - recenzja spoilerowa

W trzech odcinkach doszło do wielu wydarzeń mających wielki wpływ na dalsze dzieje całej galaktyki. Warto jednak pochylić się też nad mniejszymi momentami, w trakcie których twórca serialu, Tony Gilroy, puścił oczko do fanów świata stworzonego przez George'a Lucasa. We wspomnianych epizodach doszło do kilku zmian w dotychczasowym kanonie, ale również uszanowano go w innym przypadku. Jest też coraz więcej nawiązań do kolejnego chronologicznie filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.

Sprawdźcie w jaki sposób Andor nawiązał do Łotra 1., Star Wars Rebelianci. Jak zmienił origin story K-2SO, a także zachował przemowę Mon Mothmy z kreskówki dla dzieci i... po prostu zrobił drugą.

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 7-9 - easter eggi