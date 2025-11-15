Daredevil: Odrodzenie – 2. sezon pełen intensywnej akcji. Aktor: Byłem cały posiniaczony
Z dotychczasowych informacji wiemy, że 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie będzie pełny akcji, walk i stanie się widowiskiem, którego oczekują widzowie. Nowa wypowiedź aktora to wyraźnie potwierdza.
Tony Dalton w drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie powróci jako Jack Duquesne (znany też jako Swordsman). W rozmowie promującej film Trap House padł temat scen akcji w nowych odcinkach i aktor nie krył podekscytowania tym, jak bardzo było to intensywne i bolesne doświadczenie podczas kręcenia różnych walk.
Daredevil: Odrodzenie - sceny akcji w 2. sezonie
Przyznał, że nakręcił trochę scen walk do nowego sezonu Daredevila, ale nie było to łatwe doświadczenie.
Możemy więc wysnuć wniosek, że skoro Tony Dalton, który siłą rzeczy jest postacią raczej trzecioplanową, ma dużo scen walk, które doprowadziły do kontuzji, to twórcy naprawdę napakowali ten sezon akcją. A za nią odpowiada doceniany Philip J. Silvera, który stworzył sceny walk do pierwszych dwóch sezonów Daredevila.
Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu odbędzie się w marcu 2026 roku.
