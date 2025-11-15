Daredevil: Odrodzenie – 2. sezon pełen intensywnej akcji. Aktor: Byłem cały posiniaczony

fot. materiały prasowe

Tony Dalton w drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie powróci jako Jack Duquesne (znany też jako Swordsman). W rozmowie promującej film Trap House padł temat scen akcji w nowych odcinkach i aktor nie krył podekscytowania tym, jak bardzo było to intensywne i bolesne doświadczenie podczas kręcenia różnych walk.

Daredevil: Odrodzenie - sceny akcji w 2. sezonie

Przyznał, że nakręcił trochę scen walk do nowego sezonu Daredevila, ale nie było to łatwe doświadczenie.

- To bolało. Bardzo się zraniłem! Myślę, że mogłem mieć obtłuczone żebro, ponieważ po zakończeniu zdjęć spędziłem dwa-trzy tygodnie w łóżku. Byłem cały posiniaczony! Oni są twardzi i grają ostro. Sceny walk są mocne. Mówią: „lecimy bezpośrednio, tu skaczesz, tam bijesz, a potem ktoś cię wali w twarz rurką”. Ja na to byłem otwarty, mówię: „jedziemy z tym!” [śmiech]. Gdy to ujrzy światło dzienne, będzie bardzo fajne. To naprawdę dobre!

Możemy więc wysnuć wniosek, że skoro Tony Dalton, który siłą rzeczy jest postacią raczej trzecioplanową, ma dużo scen walk, które doprowadziły do kontuzji, to twórcy naprawdę napakowali ten sezon akcją. A za nią odpowiada doceniany Philip J. Silvera, który stworzył sceny walk do pierwszych dwóch sezonów Daredevila.

Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu odbędzie się w marcu 2026 roku.