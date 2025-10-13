Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

Marvel/Disney+

AKTUALIZACJA: W sieci pojawiają się już nagrania całego zwiastuna 2. sezonu serialu. Znajdziemy tu wiele wątków i ujęć, którymi zachwycają się fani, jak choćby romans Matta Murdocka i Karen Page, szaleństwa Kingpina czy powrót Foggy'ego Nelsona (najprawdopodobniej w formie retrospekcji). Trailer w pełnej wersji w dwóch odsłonach możecie znaleźć w poniższej galerii.

W miniony w weekend na odbywającym się w Nowym Jorku Comic Conie uczestnikom konwentu zaprezentowano pierwszy zwiastun 2. sezonu produkcji Daredevil: Odrodzenie. Choć Marvel, przynajmniej na razie, nie zamierzał i najprawdopodobniej nadal nie zamierza udostępniać materiału w sieci, i tak możemy zobaczyć już krótki jego fragment. Za wyciek odpowiada nie kto inny jak sama Krysten Ritter.

Aktorka, która w kolejnej odsłonie serii Daredevil: Odrodzenie ponownie sportretuje Jessicę Jones, najwyraźniej postanowiła podzielić się ze swoimi fanami wieściami o powrocie do roli. To właśnie na jej koncie na Instagramie w znikających stories pojawiło się ok. 20 sekund zwiastuna - fragment zaczyna się od śmiechu Wilsona Fiska, później widać krótkie ujęcia przedstawiające Matta Murdocka, Karen Page, Bullseye'a i Daredevila walczącego już w nowym kostiumie. Na końcu do akcji wkracza postać, w którą wciela się Ritter:

Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w opinii, że choć nie pokazano tego w zwiastunie Daredevila, jednym z członków jego armii walczącej z Kingpinem w 2. sezonie będzie też Luke Cage.

2. sezon serialu Daredevil: Born Again ma zadebiutować na platformie Disney+ 4 marca przyszłego roku.