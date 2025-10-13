Reklama
Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

W sieci krąży krótki materiał pochodzący z pokazanego w trakcie nowojorskiego Comic Conu zwiastuna 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Jeszcze ciekawsze jest to, kto odpowiada za wyciek - trailerem z internautami podzieliła się gwiazda produkcji.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi: marvel 
Daredevil: Odrodzenie zwiastun MCU
Daredevil: Odrodzenie Marvel/Disney+
AKTUALIZACJA: W sieci pojawiają się już nagrania całego zwiastuna 2. sezonu serialu. Znajdziemy tu wiele wątków i ujęć, którymi zachwycają się fani, jak choćby romans Matta Murdocka i Karen Page, szaleństwa Kingpina czy powrót Foggy'ego Nelsona (najprawdopodobniej w formie retrospekcji). Trailer w pełnej wersji w dwóch odsłonach możecie znaleźć w poniższej galerii. 

W miniony w weekend na odbywającym się w Nowym Jorku Comic Conie uczestnikom konwentu zaprezentowano pierwszy zwiastun 2. sezonu produkcji Daredevil: Odrodzenie. Choć Marvel, przynajmniej na razie, nie zamierzał i najprawdopodobniej nadal nie zamierza udostępniać materiału w sieci, i tak możemy zobaczyć już krótki jego fragment. Za wyciek odpowiada nie kto inny jak sama Krysten Ritter.

Aktorka, która w kolejnej odsłonie serii Daredevil: Odrodzenie ponownie sportretuje Jessicę Jones, najwyraźniej postanowiła podzielić się ze swoimi fanami wieściami o powrocie do roli. To właśnie na jej koncie na Instagramie w znikających stories pojawiło się ok. 20 sekund zwiastuna - fragment zaczyna się od śmiechu Wilsona Fiska, później widać krótkie ujęcia przedstawiające Matta Murdocka, Karen Page, Bullseye'a i Daredevila walczącego już w nowym kostiumie. Na końcu do akcji wkracza postać, w którą wciela się Ritter:

Daredevil: Odrodzenie - wyciek całego zwiastuna 2. sezonu

arrow-left
Daredevil: Odrodzenie - wyciek całego zwiastuna 2. sezonu
Źródło:
arrow-right

Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w opinii, że choć nie pokazano tego w zwiastunie Daredevila, jednym z członków jego armii walczącej z Kingpinem w 2. sezonie będzie też Luke Cage. 

Marvel i Netflix - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich [RANKING]

arrow-left 35. Zhou Cheng – pracujący dla Madame Gao mistrz wschodnich sztuk walki, który był w stanie zmierzyć się z Iron Fistem. Bez dwóch zdań znalazłby się wyżej na liście, gdyby nie jego nieukrywana słabość do alkoholu. fot. Netflix/Marvel arrow-right
35. Zhou Cheng – pracujący dla Madame Gao mistrz wschodnich sztuk walki, który był w stanie zmierzyć się z Iron Fistem. Bez dwóch zdań znalazłby się wyżej na liście, gdyby nie jego nieukrywana słabość do alkoholu.
34. Scythe – kolejny z pomocników Madame Gao, mistrz wschodnich sztuk walki. Wprawny w posługiwaniu się białą bronią, potrafił zabić wszystkich liderów Yakuzy, wychodząc z tej misji bez szwanku. Został pokonany przez Iron Fista.
33. Hernan Alvarez aka Shades – kryminalista, będący jednocześnie jednym z najbardziej uzdolnionych manipulantów w całym uniwersum. Potrafi zmieniać strony sporu i doskonale odnajdywać się w nowej rzeczywistości. Wiemy także, że jest wprawnym wojownikiem, o czym zaświadcza choćby pokonanie zabójców Diamondbacka.
32. Harold Meachum – bezwzględny biznesmen, który sprzymierzył się z Ręką w zamian za przedłużenie życia. Jako szara eminencja kontrolował Rand Enterprises, walczył z Iron Fistem. Wiemy także, że posiada eliksir nieśmiertelności, który pozwala mu wrócić do świata żywych.
31. Claire Temple – zaczynała jako pielęgniarka, z czasem stała się najważniejszym spoiwem dla członków Defenders. Odbyła także kurs walki, jednak względnie wysoka pozycja na liście wynika w pierwszej kolejności z faktu, że to jedna z najodważniejszych postaci w całym uniwersum. To dzięki odwadze i waleczności była ona w stanie wpływać na superbohaterów i kierunkować ich działanie.
30. Cornell Stokes aka Cottonmouth – charyzmatyczny i zarazem bezwzględny lider nowojorskiej mafii, słynący z brutalnych metod działania. W ekspresowym tempie powiększył swoje imperium, otaczając się całą armią oddanych pomocników. Aż szkoda, że jego wpływ na gangsterski półświatek nie został szerzej rozwinięty – jego śmierć przełożyła się jednak na fakt, że w Harlemie władzę objęli Mariah Dillard i Diamondback.
29. Erik Gelden – uzależniony od hazardu, z drugiej zaś trony obdarzony prawdopodobnie nadprzyrodzoną zdolnością, pozwalającą mu zdiagnozować „mrok” w drugim człowieku. Znakomity detektyw z ogromną wiedzą na temat wszystkich wydarzeń w Nowym Jorku. Przez lata był zdolny szantażować wiele postaci, z bossami mafijnymi na czele.
28. Gregory Sallinger – niezwykle inteligentny zabójca, który był w stanie rozpoznać szantaż ze strony Erika Goldena. Jego relatywnie wysoka pozycja na liście wynika z faktu, że jest on ekspertem w dziedzinie prawa, psychologii, chemii, inżynierii i biologii. Wiemy także o jego zdolnościach aktorskich i fotograficznych, jak również mistrzostwie w walce jeden na jeden.
27. Patsy Walker – miała ogromny wpływ na całe uniwersum już jako dziennikarka, jednak z czasem opanowała do perfekcji także sztuki walki. W wyniku eksperymentu nabyła także nadludzkie zdolności, pozwalające jej na zwielokrotniony refleks i zachowanie równowagi ciała.
26. John Pilgrim – dawny zabójca, który podjął własną krucjatę w walce ze złem. Mistrz sztuk walki, niezwykle wprawny we władaniu nożami. Doskonały taktyk, o czym świadczą choćby organizowane przez niego zasadzki.
25. Alessa Geomi aka Oblubienica Dziewięciu Pająków – wybitna specjalistka w dziedzinie arachnologii, pracująca nad toksynami, które wykorzystywała w walce. Mistrzyni sztuk walki, korzystająca z wielu jej metod – także opanowanego do perfekcji uwodzenia. Była w stanie zmierzyć się w pojedynku z Iron Fistem.
24. Mariah Dillard aka Black Mariah – jedna z najbardziej wpływowych osób w Nowym Jorku, bezlitośnie wykorzystująca swoje powiązania ze światem przestępczym i polityki. Doskonale lawirująca pomiędzy różnymi zagrożeniami, zdołała przejąć od Cottonmoutha imperium rodziny Strokesów.
23. Billy Russo aka Jigsaw – weteran wojenny i biznesmen, który z biegiem czasu stał się największym zagrożeniem dla Punishera. Niezwykle bezwzględny w swoim modus operandi, jest także doskonałym taktykiem. Pierwszorzędny snajper, który był w stanie walczyć jak równy z równym z Punisherem.
22. Mary Walker aka Tyfusowa Mary – detektyw i była żołnierz służb specjalnych. Doskonały szpieg, która do perfekcji opanowała wschodnie sztuki walki, pozwalające jej rywalizować z najpotężniejszymi postaciami uniwersum. Ma jednak ogromną słabość w postaci zaburzeń osobowości.
21. Nobu Yashioka – wysoko postawiony członek Ręki, współpracujący z Wilsonem Fiskiem i wydający polecenia Murakamiemu. Jeden z największych wojowników uniwersum, który do perfekcji opanował sztuki walki i akrobację. Zasłużył na wyższą pozycję na liście, lecz należy tu wziąć pod uwagę sposób, w jaki został zmanipulowany przez Elektrę, Kingpina i ostatecznie zabity przez Sticka.
20. Bakuto – jeden z członków-założycieli Ręki, przez lata również jej lider. Choć poza mistrzostwem w sztukach walki i operowaniu bronią białą dysponuje także nadludzką wytrzymałością, w toku podtrzymywania swoich manipulacji z czasem zupełnie się pogubił.
19. Colleen Wing – trenowana przez Bakuto opanowała wschodnie sztuki walki do perfekcji; na tyle dobrze, że była w stanie na tym polu pokonać dawnego mentora. Z czasem twórcy coraz mocniej eksponowali jej zdolności, pokazując, że Colleen może pojedynkować się nawet z postaciami obdarzonymi nadludzkimi umiejętnościami.
18. Elektra – maszyna do walki, którą doprawdy trudno zatrzymać. Doskonale włada także właściwie każdym rodzajem broni. Jej moce zostały jeszcze zwielokrotnione po zmartwychwstaniu, po których stała się najprawdopodobniej najniebezpieczniejszą zabójczynią w całym uniwersum.
17. Willis Stryker aka Diamondback – śmiertelnie niebezpieczny i bezwzględny przestępca, potrafiący walczyć jak równy z równym z przeciwnikami pokroju Luke’a Cage’a. Wszystko za sprawą specjalnego kombinezonu produkcji Hammer Industries, który nadawał właścicielowi nadludzką siłę i wytrzymałość.
16. Misty Knight – już jako zwyczajna detektyw miała szereg znajomości i innych koneksji, z którymi musieli liczyć się wszyscy. Po utracie ręki firma Rand Enterpraises stworzyła jednak dla niej specjalną protezę, która znacznie zwiększała siłę uderzenia. Dość powiedzieć, że dzięki temu Misty była w stanie przebijać stal czy powalać wielu przeciwników jednocześnie.
15. Will Simpson aka Nuke – po wejściu w posiadanie specjalnych pigułek nabył nadludzką siłę i wytrzymałość. Znalazłby się jeszcze wyżej na liście, gdyby nie jego niestabilność psychiczna.
14. Alexandra Reid – to ona stała na czele Ręki, przez lata wpływając na zwiększającą się potęgę organizacji. Jest długowieczna, w dodatku opanowała sztuki walki do tego stopnia, iż większego zagrożenia dla niej nie stanowił choćby sam Murakami. Przypomnijmy, że była również w stanie oszukać wyostrzone zmysły Daredevila i Sticka. Warto jeszcze pamiętać o jej magicznych mocach – to ona doprowadziła do zmartwychwstania Elektry.
13. Alisa Jones – matka Jessiki, dysponująca podobnymi mocami, w tym nadludzką siłą, wytrzymałością i szybkością, a także krótkodystansowym lotem. Choć jest doskonałą zabójczynią i niejednokrotnie potwierdzała niebywałą inteligencją, to jej słabością są różnego rodzaju ograniczenia psychiczne sprawiająca, że staje się potencjalnie łatwym celem manipulacji.
12. Davos – syn potężnego Lei Kunga, jeden z pretendentów do tytułu Iron Fista. Po szkoleniu w K’un-Lun stał się jednym z najlepszych mistrzów sztuk walki na świecie. Z czasem jego moc jeszcze wzrosła – wszystko przez nadludzką wytrzymałość i kumulowanie wyzwalanej za pomocą czerwonej pięści energii chi.
11. Stick – o jego mistrzostwie w sztukach walki przesądza tylko fakt, że to on był nauczycielem Daredevila i Elektry. Wybitny strateg, który opracował plan pokonania Ręki. Warto też pamiętać, że nawet jako staruszek był w stanie pokonać Matta Murdocka.
10. Madame Gao – pal licho, że przez powiązania z Ręką czy światkiem przestępczym stała się jedną z głównych rozgrywających w całym uniwersum. Z całą pewnością posiada także nadnaturalną i trenowaną przez stulecia moc; zwróćcie uwagę, że była w stanie powalić Iron Fista i Daredevila jednocześnie tylko za pomocą ruchu pięścią. Z drugiej strony możemy domniemywać, że interesy z tak wielką liczbą postaci znacznie ją osłabiły – w pewnym momencie nie sposób było zliczyć jej wrogów.
9. Benjamin Poindexter – były żołnierz i agent FBI, który po założeniu stroju Daredevila zdradzał niemal nadludzkie cechy taktyczne i w walce jeden na jeden. W trakcie pojedynku posługiwał się przeróżnymi przedmiotami, pokazując także nadprzyrodzony zmysł orientacji. Pamiętajmy też, że jako dziecko zabił rówieśnika przy pomocy piłki baseballowej.
8. Frank Castle – jeśli mielibyśmy wskazać w całym uniwersum wojownika z krwi i kości, to Punisher z całą pewnością rywalizowałby na tym polu o palmę pierwszeństwa z Daredevilem. Jego potęga wynika głównie z jego motywacji – tego antybohatera nie jest w stanie zatrzymać absolutnie nic, a przy pomocy jednego karabinu był w stanie zdziesiątkować struktury mafijne Nowego Jorku.
7. John McIver aka Bushmaster – to ktoś znacznie więcej niż mafijny boss, bezlitośnie rozprawiający się z przeciwnikami. Dzięki formule Nightshade wszedł w posiadanie nadludzkiej siły, wytrzymałości i szybkości, wielokrotnie zwiększył się także jego proces regeneracji. W pierwszej walce pokonał Luke’a Cage’a.
6. Wilson Fisk aka Kingpin – najpotężniejsza postać świata mafijnego Nowego Jorku. Jego geniusz intelektualny i znakomita strategia sprawiły, że przez długi czas był on bez dwóch zdań najważniejszą postacią w uniwersum jeśli idzie o rozdawanie kart. Pamiętajmy też o jego niewyobrażalnej sile fizycznej, która pozwoliła mu zmierzyć się z Daredevilem.
5. Matt Murdock aka Daredevil – możemy się spierać o to, czy jego zmysły działają w sposób nadprzyrodzony, jednak w dalszym ciągu to prawdopodobnie największy wojownik uniwersum, czemu dał wyraz w niezliczonych bojach. Potrafi pokonać dziesiątki nacierających na niego przeciwników jednocześnie, doskonale odnajduje się również na polu walki z istotami uzbrojonymi w nadludzkie zdolności.
4. Jessica Jones – nadludzko silna, wytrzymała i szybka, potrafi również latać (czy raczej skakać) na krótkich dystansach. Do tego wszystkiego dochodzi również wybitna inteligencja i zmysł taktyczny. Z drugiej strony chyba wszyscy zgodzimy się, że alkohol jest ogromną słabością Jessiki, która nie pozwala jej wydobyć pełnego potencjału tkwiącego w katalogu mocy.
3. Daniel Rand aka Iron Fist – szkolony w K’un-Lun mistrz wschodnich sztuk walki, który pokonał nieśmiertelnego smoka w pojedynku o tytuł Żelaznej Pięści. Jego zmysły są z całą pewnością wyostrzone, lecz największą mocą postaci poza zdolnością przyzywania potęgi Shou-Lao pozostaje manipulacja enegią chi, pozwalająca na wchłanianie siły uderzenia czy szybszy proces regeneracji.
2. Luke Cage – najważniejszą kwestią pozostaje to, dlaczego w tym rankingu znajduje się nad Iron Fistem. Wszystko przez jego niemającą żadnej analogii w uniwersum siłę fizyczną i kuloodporność; Luke Cage w pełnej formie nie ma godnego rywala w walce jeden na jeden.
1. Kilgrave – bez dwóch zdań najbardziej złowieszczy antagonista całego uniwersum. Posiada niewyobrażalną moc w postaci programowania absolutnie każdego ludzkiego umysłu, co czyni go najpotężniejszą postacią wspólnego świata Marvela i Netfliksa. Nie przekreśla tego nawet miłość do Jessiki Jones; przez krótki okres Kilgrave wykorzystywał swoje zdolności do czynienia dobra, pokazując cały potencjał tkwiący w swoich mocach.

2. sezon serialu Daredevil: Born Again ma zadebiutować na platformie Disney+ 4 marca przyszłego roku. 

Źródło: X/Instagram

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi: marvel 
Daredevil: Odrodzenie zwiastun MCU
