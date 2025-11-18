Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowe zdjęcie Daredevila w czarnym kostiumie! Producentka o 2. sezonie i powrocie Jessiki Jones

W sieci pojawiło się kolejne oficjalne zdjęcie z Daredevil: Odrodzenie. Producentka serialu zdradza, czego widzowie mogą się spodziewać po 2. sezonie, który będzie mieć premierę w marcu 2026 roku.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  daredevil: born again 
Daredevil: Odrodzenie 2. sezon daredevil czarny kostium zdjęcie Jessica Jones
Daredevil: Odrodzenie - sezon 2 fot. Entertainment Weekly
Reklama

Daredevil: Odrodzenie w 1. sezonie przeżywał swoje problemy, ponieważ na pewnym etapie prac historia musiała zostać przerobiona, a aktorzy musieli grać w nowych scenach. Ostatecznie udało się w miarę uporządkować fabułę, dzięki czemu twórcom było zdecydowanie łatwiej w 2. serii, w której tytułowy bohater ponownie zmierzy się z Kingpinem (Vincent D'Onofrio), a los Hell’s Kitchen będzie wisiał na włosku.

Czytaj więcej: Daredevil: Odrodzenie – 2. sezon pełen intensywnej akcji. Aktor: Byłem cały posiniaczony

Jessica Jones powróci z osobistego powodu

W rozmowie z Empire producentka Sana Amanat przyznała, że mieli wolną rękę przy tworzenie 2. sezonu:

Przestrzeń była otwarta i to było takie wyzwalające. Pomyśleliśmy sobie: "Możemy robić, co chcemy".

W nowej odsłonie Matt Murdock (Charlie Cox) będzie budować armię samozwańczych stróżów prawa, pomimo fizycznego osłabienia po tym, jak trafiła go kula przeznaczona dla Fiska. Z kolei burmistrz Nowego Jorku będzie starał się rozprawić z bojownikami w ramach swojej inicjatywy. 

Co to oznacza dla Fiska, który ​​dostaje wszystko, czego chce? Czy dawanie komuś, kogo pragnienia nie da się ugasić, najcenniejszego skarbu jest wystarczające? Czy może ściska go za mocno?

W 2. sezonie Daredevil dostanie wsparcie ze strony Jessiki Jones, w którą wcieliła się ponownie Krysten Ritter. Producentka dodała:

[Jones] niekoniecznie jest typem osoby, która lubi grać zespołowo. Powód, dla którego wraca, wydaje się bardzo osobisty. Wnosi zadziorność i lekkość - Daredevil potrafi być bardzo mroczny i dramatyczny, a ona przebija się przez te bzdury w naprawdę zabawny sposób.

Wraz z artykułem, Empire podzieliło się również oficjalnym zdjęciem z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Znajduje się na nim tytułowy bohater w nowym, czarnym kostiumie. Fotografia jest na początku poniższej galerii.

Daredevil: Odrodzenie - zdjęcia z 2. sezonu

Daredevil: Odrodzenie - 2. sezon

arrow-left
Daredevil: Odrodzenie - 2. sezon
fot. materiały prasowe // Empire
arrow-right

Źródło: empireonline.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  daredevil: born again 
Daredevil: Odrodzenie 2. sezon daredevil czarny kostium zdjęcie Jessica Jones
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat

Najnowsze

1 007 First Light
-

Xbox Partner Preview 2025 już oficjalnie. Co zobaczymy podczas wydarzenia?

2 12. Christian Bale
-

Christian Bale blisko zagrania w Gorączce 2! W kogo mógłby się wcielić?

3 Sadie Sink
-

Sadie Sink oficjalnie w obsadzie innego filmu Marvela. Tego nikt się nie spodziewał

4 Między światłem a cieniem
-

Na własnych zasadach: Jan Holoubek o miarach sukcesu [fragment książki)

5 Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy
-

5 warunków do powrotu Johna Boyegi do Star Wars. Bromance, Chewbacca i inne

6 Avengers: Doomsday - Doom - grafika wygenerowana przez AI
-
Plotka

Avengers: Doomsday z wielkim kłamstwem Dooma. Kim są 4 tajemnicze postacie?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e223

Moda na sukces

s08e06

FBI

s28e13

The Voice

s42e291

Ridiculousness

s42e296

Ridiculousness

s42e292

Ridiculousness

s42e293

Ridiculousness

s42e294

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Owen Wilson
Owen Wilson

ur. 1968, kończy 57 lat

Peta Wilson
Peta Wilson

ur. 1970, kończy 55 lat

Jake Abel
Jake Abel

ur. 1987, kończy 38 lat

Allison Tolman
Allison Tolman

ur. 1981, kończy 44 lat

Damon Wayans Jr.
Damon Wayans Jr.

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV