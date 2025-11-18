Nowe zdjęcie Daredevila w czarnym kostiumie! Producentka o 2. sezonie i powrocie Jessiki Jones

fot. Entertainment Weekly

Daredevil: Odrodzenie w 1. sezonie przeżywał swoje problemy, ponieważ na pewnym etapie prac historia musiała zostać przerobiona, a aktorzy musieli grać w nowych scenach. Ostatecznie udało się w miarę uporządkować fabułę, dzięki czemu twórcom było zdecydowanie łatwiej w 2. serii, w której tytułowy bohater ponownie zmierzy się z Kingpinem (Vincent D'Onofrio), a los Hell’s Kitchen będzie wisiał na włosku.

Jessica Jones powróci z osobistego powodu

W rozmowie z Empire producentka Sana Amanat przyznała, że mieli wolną rękę przy tworzenie 2. sezonu:

Przestrzeń była otwarta i to było takie wyzwalające. Pomyśleliśmy sobie: "Możemy robić, co chcemy".

W nowej odsłonie Matt Murdock (Charlie Cox) będzie budować armię samozwańczych stróżów prawa, pomimo fizycznego osłabienia po tym, jak trafiła go kula przeznaczona dla Fiska. Z kolei burmistrz Nowego Jorku będzie starał się rozprawić z bojownikami w ramach swojej inicjatywy.

Co to oznacza dla Fiska, który ​​dostaje wszystko, czego chce? Czy dawanie komuś, kogo pragnienia nie da się ugasić, najcenniejszego skarbu jest wystarczające? Czy może ściska go za mocno?

W 2. sezonie Daredevil dostanie wsparcie ze strony Jessiki Jones, w którą wcieliła się ponownie Krysten Ritter. Producentka dodała:

[Jones] niekoniecznie jest typem osoby, która lubi grać zespołowo. Powód, dla którego wraca, wydaje się bardzo osobisty. Wnosi zadziorność i lekkość - Daredevil potrafi być bardzo mroczny i dramatyczny, a ona przebija się przez te bzdury w naprawdę zabawny sposób.

Wraz z artykułem, Empire podzieliło się również oficjalnym zdjęciem z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Znajduje się na nim tytułowy bohater w nowym, czarnym kostiumie. Fotografia jest na początku poniższej galerii.

