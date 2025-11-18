Nowe zdjęcie Daredevila w czarnym kostiumie! Producentka o 2. sezonie i powrocie Jessiki Jones

Daredevil: Odrodzenie w 1. sezonie przeżywał swoje problemy, ponieważ na pewnym etapie prac historia musiała zostać przerobiona, a aktorzy musieli grać w nowych scenach. Ostatecznie udało się w miarę uporządkować fabułę, dzięki czemu twórcom było zdecydowanie łatwiej w 2. serii, w której tytułowy bohater ponownie zmierzy się z Kingpinem (Vincent D'Onofrio), a los Hell’s Kitchen będzie wisiał na włosku.
Jessica Jones powróci z osobistego powodu
W rozmowie z Empire producentka Sana Amanat przyznała, że mieli wolną rękę przy tworzenie 2. sezonu:
W nowej odsłonie Matt Murdock (Charlie Cox) będzie budować armię samozwańczych stróżów prawa, pomimo fizycznego osłabienia po tym, jak trafiła go kula przeznaczona dla Fiska. Z kolei burmistrz Nowego Jorku będzie starał się rozprawić z bojownikami w ramach swojej inicjatywy.
W 2. sezonie Daredevil dostanie wsparcie ze strony Jessiki Jones, w którą wcieliła się ponownie Krysten Ritter. Producentka dodała:
Wraz z artykułem, Empire podzieliło się również oficjalnym zdjęciem z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Znajduje się na nim tytułowy bohater w nowym, czarnym kostiumie. Fotografia jest na początku poniższej galerii.
Daredevil: Odrodzenie - zdjęcia z 2. sezonu
Źródło: empireonline.com