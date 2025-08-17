Przeczytaj w weekend
Daredevil: Odrodzenie - czy 2. sezon będzie ostatnim? Charlie Cox czeka na film ze Spider-Manem

Nagranie sprzed miesiąca, na którym Charlie Cox nazywa 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie „ostatnim”, stało się viralem. Aktor pojawił się na wydarzeniu For the Love of Fantasy w Londynie i portal ComicBookMovie miał szansę porozmawiać z nim na ten temat.
Daredevil: Odrodzenie Marvel/Disney+
Dziennikarz ze znanego ComicBookMovie na wydarzeniu For the Love of Fantasy w Londynie wyraził ekscytację 2. sezonem serialu Daredevil: Odrodzenie. „Ja też nie mogę się doczekać, będzie genialny” – skomentował Charlie Cox. Następnie redaktor zapytał wprost, czy rzeczywiście będzie to finał przygód Matta Murdocka na ekranie. „Nie” – odpowiedział pewnie gwiazdor, robiąc pauzę na sekundę, po czym dodał: „Nie sądzę”.

Możemy się domyśleć, że aktor nie może dać definitywnej odpowiedzi, ponieważ Marvel Studios ma żelazne zasady, jeśli chodzi o zaufanie poufności i trzymanie informacji na temat nadchodzących produkcji w sekrecie. Widać jednak, że aktor spodziewa się kolejnych sezonów Daredevila. Nic dziwnego, ponieważ serial okazał się sukcesem i zebrał świetne recenzje, mimo zakulisowych problemów. 

foto. materiał prasowy

Charlie Cox o filmie ze Spider-Manem 

Następnie dziennikarz ComicBookMovie stwierdził, że Marvel Studios musi zaangażować go do filmu ze Spider-Manem. Charlie Cox zgodził się z nim: „Tak, dokładnie”. Najwyraźniej aktor, dokładnie tak jak fani, chciałby zobaczyć ten duet w akcji na ekranie. W końcu cameo z Bez drogi do domu trwało tylko chwilę i Matt Murdock nie miał nawet szansy założyć swojego kostiumu. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. 

2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie ma zadebiutować w 2026 roku. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery. Charlie Cox powróci w tytułowej roli. Na ekranie ponownie zobaczymy także Vincenta D'Onofrio jako Kingpina. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu produkcji: 

Daredevil: Odrodzenie: sezon 2

Daredevil: Odrodzenie: sezon 2
Źródło: fot. X (@mcunewsrumors)
Daredevil był tylko przystawką. Data premiery nowego serialu Marvela z kategorią wiekową R

Źródło: comicbookmovie.com

