Daredevil był tylko przystawką. Data premiery nowego serialu Marvela z kategorią wiekową R

Marvel Zombies pojawi się na ekranie nieco wcześniej niż oczekiwano. Collider ujawnił, że serial trafi na Disney+ już 24 września 2025 roku zamiast 3 października, jak początkowo planowano. Przy okazji portal spotkał się z Bryanem Andrews – showrunnerem i reżyserem produkcji – by porozmawiać na temat zaskakującej kategorii wiekowej R i nie tylko.

Marvel Zombies miało być filmem?

Marvel Zombies to spin-off animowanego serialu What If...? z MCU. Będzie składał się z czterech odcinków, choć Bryan Andrews zdradził portalowi Collider, że początkowo planowali stworzyć film. Możemy się jednak domyśleć, że przeznaczony do streamingu, a nie premiery kinowej.

Myśleliśmy, że to będzie film. Pomyśleliśmy, że powinniśmy wypuścić go w takiej formie. Ale wtedy pojawiły się pewne problemy, przez które zdecydowaliśmy, że rozbijemy produkcję na cztery odcinki – wyjaśnił showrunner Marvel Zombies. – W zasadzie to jak mini-wydarzenie, film podzielony na cztery części. To jedna historia, z jednym wątkiem przewodnim, w której dzieje się mnóstwo szaleństwa.

Nowy serial Marvela z kategorią wiekową R

Marvel Zombies dostało kategorią wiekową R, podobnie jak chociażby niedawno Daredevil: Odrodzenie czy Deadpool & Wolverine. Bryan Andrews wyjaśnił, czego w związku z tym fani mogą oczekiwać: trochę wulgaryzmów, a także dużej dawki przemocy i gore.

Staraliśmy się nie przesadzać z wulgaryzmami, ale jest kilka kluczowych momentów, w których pasowały idealnie. Tyle mogę zdradzić na ten moment. Przyznanie takiej kategorii wiekowej na pewno wynika z ilości przemocy i jej intensywności. Tak, krew się leje na ekranie i chcieliśmy, żeby było ją widać.

Kiedyś kategoria wiekowa R w produkcji Marvela była czymś nie do pomyślenia. Dopiero wspomniane wcześniej Daredevil: Odrodzenie i Deadpool & Wolverine coś zmieniły w tym aspekcie – i osiągnęły ogromny sukces, co na pewno zachęca włodarzy studia do dalszego eksperymentowania.

