Daredevil był tylko przystawką. Data premiery nowego serialu Marvela z kategorią wiekową R

Marvel Zombies trafi do streamingu miesiąc wcześniej niż zapowiadono, a showrunner serialu zapowiada, że na ekranie będzie lać się krew. Możemy spodziewać się też trochę wulgaryzmów i ogromnej dawki szaleństwa.
Marvel Zombies trafi do streamingu miesiąc wcześniej niż zapowiadono, a showrunner serialu zapowiada, że na ekranie będzie lać się krew. Możemy spodziewać się też trochę wulgaryzmów i ogromnej dawki szaleństwa.
Paulina Guz
Paulina Guz
Marvel Zombies 
marvel zombie
Paulina Guz
Paulina Guz
Marvel Zombies 
marvel zombie
Marvel Zombies fot. Marvel Studios
Marvel Zombies pojawi się na ekranie nieco wcześniej niż oczekiwano. Collider ujawnił, że serial trafi na Disney+ już 24 września 2025 roku zamiast 3 października, jak początkowo planowano. Przy okazji portal spotkał się z Bryanem Andrews – showrunnerem i reżyserem produkcji – by porozmawiać na temat zaskakującej kategorii wiekowej R i nie tylko. 

fot. Marvel Studios

Marvel Zombies miało być filmem? 

Marvel Zombies to spin-off animowanego serialu What If...? z MCU. Będzie składał się z czterech odcinków, choć Bryan Andrews zdradził portalowi Collider, że początkowo planowali stworzyć film. Możemy się jednak domyśleć, że przeznaczony do streamingu, a nie premiery kinowej.

Myśleliśmy, że to będzie film. Pomyśleliśmy, że powinniśmy wypuścić go w takiej formie. Ale wtedy pojawiły się pewne problemy, przez które zdecydowaliśmy, że rozbijemy produkcję na cztery odcinki – wyjaśnił showrunner Marvel Zombies. – W zasadzie to jak mini-wydarzenie, film podzielony na cztery części. To jedna historia, z jednym wątkiem przewodnim, w której dzieje się mnóstwo szaleństwa.

Doktor Strange w samym środku wojny elfów i aniołów. Zapowiedź nowego komiksu

fot. Marvel Studios

Nowy serial Marvela z kategorią wiekową R

Marvel Zombies dostało kategorią wiekową R, podobnie jak chociażby niedawno Daredevil: Odrodzenie czy Deadpool & Wolverine. Bryan Andrews wyjaśnił, czego w związku z tym fani mogą oczekiwać: trochę wulgaryzmów, a także dużej dawki przemocy i gore.

Staraliśmy się nie przesadzać z wulgaryzmami, ale jest kilka kluczowych momentów, w których pasowały idealnie. Tyle mogę zdradzić na ten moment. Przyznanie takiej kategorii wiekowej na pewno wynika z ilości przemocy i jej intensywności. Tak, krew się leje na ekranie i chcieliśmy, żeby było ją widać.

Kiedyś kategoria wiekowa R w produkcji Marvela była czymś nie do pomyślenia. Dopiero wspomniane wcześniej Daredevil: Odrodzenie i Deadpool & Wolverine coś zmieniły w tym aspekcie – i osiągnęły ogromny sukces, co na pewno zachęca włodarzy studia do dalszego eksperymentowania. 

Źródło: comicbookmovie.com, colider.com

