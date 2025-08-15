Daredevil był tylko przystawką. Data premiery nowego serialu Marvela z kategorią wiekową R
Marvel Zombies trafi do streamingu miesiąc wcześniej niż zapowiadono, a showrunner serialu zapowiada, że na ekranie będzie lać się krew. Możemy spodziewać się też trochę wulgaryzmów i ogromnej dawki szaleństwa.
Marvel Zombies trafi do streamingu miesiąc wcześniej niż zapowiadono, a showrunner serialu zapowiada, że na ekranie będzie lać się krew. Możemy spodziewać się też trochę wulgaryzmów i ogromnej dawki szaleństwa.
Marvel Zombies pojawi się na ekranie nieco wcześniej niż oczekiwano. Collider ujawnił, że serial trafi na Disney+ już 24 września 2025 roku zamiast 3 października, jak początkowo planowano. Przy okazji portal spotkał się z Bryanem Andrews – showrunnerem i reżyserem produkcji – by porozmawiać na temat zaskakującej kategorii wiekowej R i nie tylko.
Marvel Zombies miało być filmem?
Marvel Zombies to spin-off animowanego serialu What If...? z MCU. Będzie składał się z czterech odcinków, choć Bryan Andrews zdradził portalowi Collider, że początkowo planowali stworzyć film. Możemy się jednak domyśleć, że przeznaczony do streamingu, a nie premiery kinowej.
Doktor Strange w samym środku wojny elfów i aniołów. Zapowiedź nowego komiksu
Nowy serial Marvela z kategorią wiekową R
Marvel Zombies dostało kategorią wiekową R, podobnie jak chociażby niedawno Daredevil: Odrodzenie czy Deadpool & Wolverine. Bryan Andrews wyjaśnił, czego w związku z tym fani mogą oczekiwać: trochę wulgaryzmów, a także dużej dawki przemocy i gore.
Kiedyś kategoria wiekowa R w produkcji Marvela była czymś nie do pomyślenia. Dopiero wspomniane wcześniej Daredevil: Odrodzenie i Deadpool & Wolverine coś zmieniły w tym aspekcie – i osiągnęły ogromny sukces, co na pewno zachęca włodarzy studia do dalszego eksperymentowania.
Niekonwencjonalne filmy o zombie [TOP 10]
10. 28 dni później
Groźny wirus wydostał się z brytyjskiego laboratorium. Aby się zarazić, wystarczy jedna kropla krwi. Zainfekowana osoba w ciągu 12 sekund traci władzę nad umysłem oraz ciałem i staje się agresywną istotą żądną krwi. W ciągu 28 dni cały kraj zostaje ogarnięty zarazą, a zdrowych pozostaje zaledwie garstka ludzi. Starają się przetrwać, ale życie pokaże im, że to nie wirusa powinni bać się najbardziej, a samych ludzi...
Źródło: comicbookmovie.com, colider.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1962, kończy 63 lat