Najazd z przeszłości: kolejny klasyk SF ukaże się wiosną

Wehikuł Czasu to seria Domu Wydawniczego Rebis, w której ukazują się klasyczne powieści (i zbiory opowiadań) science fiction. Do tej pory ukazało się w jej ramach ponad czterdzieści książek, w tym takich autorów jak Isaac Asimov, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke czy Robert A. Heinlein.

Kolejną książką, która ukaże się w ramach tej serii jest wydana po raz pierwszy w 1982 roku powieść Najazd z przeszłości. Jest to tekst wyróżniony Nagrodą Prometeusza, który opowiada o najeździe ziemskich wojsk na położoną na odległej planecie kolonię... która została założona, by ocalić resztkę ludzkości przed wojną.

Autorem powieści brytyjski pisarz science fiction James P. Hogan. Początkowo pracował jako inżynier projektant, sprzedawca sprzętu komputerowego i agent ubezpieczeniowy. Po sukcesie pierwszej powieści – którą napisał, żeby wygrać zakład w biurze – rozpoczął karierę literacką. Opublikował m.in. cykl Giganci (Gwiezdne dziedzictwo, Powrót Gigantów, Gwiazda Gigantów), Operację Proteusz, Przerwę w czasie rzeczywistym i The Multiplex Man (także wyróżniony Nagrodą Prometeusza).

Najazd z przeszłości ukaże się 22 kwietnia.

Rozdzierana wojnami i konfliktami Ziemia jest bliska zagłady. Aby ludzkość nie wyginęła, Północnoamerykańska Organizacja Eksploatacji Kosmosu we współpracy z Chińczykami i Japończykami wysyła sondę z zarodkami ludzi do układu Alfa Centauri. Po znalezieniu odpowiedniej planety dzieci mają się tam rozwinąć pod opieką wszechstronnych robotów i komputerów.

Ziemianom mimo poważnych katastrof udaje się przetrwać wojnę światową. Dziesiątki lat później Stany Zjednoczone, rządzone przez juntę i potentatów przemysłowych, wysyłają zbrojną ekspedycję, aby podporządkować sobie kolonistów, którzy stworzyli na planecie Chiron przyjazne i nieznające podziałów społeczeństwo. Czy pokojowo nastawieni Chirończycy, którzy nie mają rządu, policji czy wojska, zdołają odeprzeć brutalny najazd z przeszłości?