Punisher nie wróci w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie! Diabeł otrzyma pomoc od kogoś innego

Marvel/Disney+

Po pojawieniu się Jona Bernthala w roli Franka Castle w 1. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie wszystko wskazywało na to, że aktor pojawi się też w następnej serii. Dowodem na to mogła być scena po napisach, w której udało mu się uwolnić z więzienia Wilsona Fiska. Każdy uznawał niemal za pewne, że Punisher znów połączy siły z Diabłem Stróżem w walce z Kingpinem i jego skorumpowanym oddziałem stworzonym do wyłapywania mścicieli. Tymczasem słowa producentki wykonawczej serialu wskazują, że tak się nie stanie.

Sana Amanat w rozmowie z Empire potwierdziła, że Punisher nie powróci w 2. sezonie Daredevila. Prawdopodobnie oznacza to, że akcja special presentation z jego udziałem będzie się odbywać w podobnym czasie, co nowa seria produkcji Disney+ i będzie zajęty własnymi problemami. Kwestią dyskusyjną jest to, w jaki sposób odcinek specjalny z Punisherem wprowadzi tego antyherosa do wydarzeń ze Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Jeśli nie Punisher, to kto pomoże Daredevilowi?

Amanat zaznaczyła jednak, że Daredevil może oczekiwać pomocy od innej bohaterki z seriali Netflixa, czyli Jessici Jones, ponieważ Krysten Ritter oficjalnie powróci do tej roli. Jaka będzie ich relacja?

[Jessica] Jones nie jest osoba, która zwykle łączy z kimś siły. Powód do jej powrotu jest osobisty. Wnosi do serialu pazur i lekkość - Daredevil potrafi być bardzo mroczny i dramatyczny, a ona w bardzo zabawny sposób potrafi to przełamywać.