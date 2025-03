UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Reklama

Portal TVLine opublikował plotkę o jednym z nadchodzących odcinków pierwszego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Zgodnie z nią, superbohater lub superbohaterka zostanie wspomniana z nazwy, a może nawet się pojawić. Niestety, sposób, w jaki dziennikarz opisał pojawienie się postaci, został błędnie zinterpretowany przez wiele osób, a w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że postać ta rzeczywiście się pojawi, co jest nieprawdą.

AI pomoże przy Avengers: Doomsday. Reżyserzy: "Ludzie się jej boją i nie rozumieją"

Znana postać z MCU w Daredevilu

Chodzi o to, że dziennikarz TVLine napisał "w pewnym sensie się pojawi", a nie, że postać dosłownie będzie miała cameo. Termin "w pewnym sensie" został zignorowany w mediach społecznościowych, co doprowadziło do powstania wielu postów wprowadzających w błąd.

MyTimeToShineHello wyjaśnia, o co chodzi, co jest jasne dla każdego dziennikarza oglądającego cały sezon Daredevil: Odrodzenie. Krótko mówiąc: żaden superbohater ani superbohaterka z filmowego uniwersum nie pojawia się w serialu. Postać jest wspomniana, i to wszystko. Ponieważ sccooper opublikował tę informację, oto szczegóły dotyczące odcinka:

Sytuacja dotyczy piątego odcinka, w którym pojawia się widziany w zwiastunach ojciec Ms. Marvel. To właśnie on wspomina swoją córkę i jej superbohaterską karierę. Na biurku ma natomiast własnoręcznie wykonaną figurkę Funko z Ms. Marvel. O tę krótką wzmiankę mamy całe zamieszanie.

Premiera piątego odcinka Daredevil: Odrodzenie odbędzie się w środę, 26 marca 2025 roku.