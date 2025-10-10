Przeczytaj w weekend
Charlie Cox w nowym kostiumie! Pierwsze zdjęcie z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie

Doczekaliśmy się - mamy pierwsze oficjalne zdjęcie z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Sprawdźcie, jak prezentuje się nowy kostium tytułowego superbohatera.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Daredevil: Odrodzenie zdjęcie MCU
Charlie Cox - Daredevil Źródło: Marvel
Entertainment Weekly opublikowało pierwsze oficjalne zdjęcie z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie przedstawiające tytułowego bohatera (w tej roli Charlie Cox). Posiada on nowy, czarny kostium, który było widać już na zdjęciach z planu, inspirowany komiksami z linii Shadowlands.

Daredevil: Odrodzenie - pierwsze zdjęcie z 2. sezonu

nullfot. Entertainment Weekly

Były szef Marvel Television o powrocie Daredevila. Jest sprostowanie - to nie były seriale Netflixa

Daredevil: Odrodzenie - fabuła, gdzie oglądać

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. 2. sezon zadebiutuje na platformie w 2026 roku.

Źródło: entertainmentweekly

