TA postać z komiksów może zadebiutować w 2 sezonie Daredevil: Odrodzenie! Tak może być przygotowany grunt

Pojawienie się jednej z potwierdzonych już postaci w Daredevil: Odrodzenie, może sugerować kolejne debiuty postaci komiksowych w MCU w kontynuacji serialu!

Daredevil: Odrodzenie – jaka postać może pojawić się w 2 sezonie?

Wcześniej zdjęcia z planu i zwiastun potwierdziły już, że serial wprowadzi do MCU postać White Tiger. W komiksach Hector Ayala ostatecznie przekazuje obowiązki Angeli del Toro, agentce FBI badającej tajną tożsamość Daredevila i siostrzenicy Hectora. Jego siostra, Ava Ayala (matka Angeli) także występowała jako White Tiger.

Według Daniela Richtmana w Daredevil: Odrodzenie okaże się, że Hector z MCU mieszka ze swoją siostrą i jej córką, co ma dawać do zrozumienia, że ​​jeden z nich będzie następną White Tiger w MCU. Mogłoby to się jednak stać dopiero w 2 sezonie serialu, na podstawie tego, co wiemy do tej pory o historii Hectora w MCU.

W komiksach Angela dorastała ze swoim wujkiem Hectorem i jego przyjaciółmi, w tym „wujkiem Dannym”, znanym również jako Iron Fist. Przez cztery lata pracowała jako funkcjonariuszka nowojorskiej policji. Uzyskała też tytuły licencjata z nauk politycznych i magistra z kryminologii, a następnie rozpoczęła naukę w Quantico. Ostatecznie została agentką FBI, której zadaniem jest śledztwo w sprawie Daredevila.

Na razie nie mamy żadnych potwierdzonych informacji odnośnie castingu do drugiej White Tiger w kolejnym sezonie Daredevil: Odrodzenie.

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca.