Daredevil - prawa do postaci wracają do Marvel Studios. Fani rozpoczęli akcję "promocyjną"

Źródło: Netflix

29 listopada prawa do postaci Daredevila powróciły do Marvel Studios. Wcześniej miał je Netflix, który stworzył 3. sezony popularnego serialu o bohaterze. Jednak został on anulowany 28 listopada 2018 roku. Marvel Studios musiało przeczekać dwuletni okres zawieszenia, aby ponownie móc użyć herosa w swoich produkcjach. Od razu fani rozpoczęli akcję na Twitterze sygnowaną hashtagiem #SaveDaredevil, która ma na celu promowania bohatera granego przez Charliego Coxa do przyszłych projektów MCU. Poniżej znajdziecie link do niej.

https://twitter.com/RenewDaredevil/status/1331357415090970624

Daredevil skupia się na postaci Matta Murdocka – oślepionego w młodym wieku, ale obdarzonego nadzwyczajnymi zmysłami mężczyzny, który walczy z niesprawiedliwością w ciągu dnia na sali sądowej jako prawnik, a nocą jako tytułowy superbohater budzi postrach wśród bandytów w nowojorskiej dzielnicy Hell's Kitchen.