Czy Kingpin pojawi się w nowym Spider-Manie? Vincent D'Onofrio daje nadzieje fanom

fot. Disney+

Reklama

Niedawno zakończył się 1. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie, a w Nowym Jorku już są kręcone zdjęcia do kolejnej odsłony. Niektórzy fani są zawiedzeni brakiem Diabła Stróża wśród członków obsady Avengers: Doomsday, natomiast nie tracą nadziei na to, że postać ta wraz z Kingpinem pojawi się w kinowym filmie o przygodach Spider-Mana. Podobne nadzieje ma Vincent D'Onofrio, który zdradził przy okazji, że są już plany na dalsze sezony serialu o Daredevilu.

Fantastyczna 4: Pierwsza Rodzina w komplecie. Kim jest i jaką rolę odegra H.E.R.B.I.E.?

Vincent D'Onofrio w rozmowie z Awards Buzz przyznał, że wszystko w tej materii zależy od fanów i wyników oglądalności kolejnego sezonu:

Jeśli pozwolą nam to zrobić, to tak, mamy plany. To fani muszą oglądać i się ekscytować. Naszym zadaniem jest uszczęśliwienie ich i opowiedzenie dobrej historii. Nie możemy się doczekać przyszłości.

Aktor odniósł się też do plotek o potencjalnym udziale w Spider-Man: Brand New Day. Przed premierą Daredevil: Odrodzenie spekulowano, że w serialu może się pojawić Peter Parker Toma Hollanda, ale nie doszło do tego z powodu praw do postaci, które posiada Sony. A co w przypadku występu Kingpina i Daredevila w filmie o Pajączku?

Mam nadzieje, że uda im [Marvel Studios] się dogadać z Sony w kwestii praw. Myślę, że to się w końcu stanie. Nie wiem kiedy i jak to osiągną, ale jestem przekonany, że coś wymyślą. Zobaczymy.

Daredevil - ranking wszystkich odcinków