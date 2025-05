Fantastyczna 4: Pierwsza Rodzina w komplecie. Kim jest i jaką rolę odegra H.E.R.B.I.E.?

Fot. Marvel Studios

Kto będzie użyczał głosowi androidowi H.E.R.B.I.E. w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki? Reżyser filmu Matt Shakman wyjawił, że wybór padł na Matthew Wooda, który jest aktorem głosowym i montażystą dźwięku. Wcześniej grał Generała Grievousa w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Pracował nad dźwiękiem w takich filmach jak Wall-E i Aż poleje się krew, a także całej trylogii sequeli Star Wars.

Kim jest H.E.R.B.I.E. i jaką ma rolę w filmie?

Kim jest postać grana przez Matthew Wooda? H.E.R.B.I.E. to android, którego stworzył Reed Richards, geniusz i członek Fantastycznej Czwórki, grany przez Pedro Pascala. Jaka jest rola robota w filmie? H.E.R.B.I.E. będzie prawą ręką Reeda w laboratorium, pomagającą mu przy każdym eksperymencie, zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie.

Jest absolutnie tak samo ważny i żywy, jak każdy inny członek obsady. Czasem trochę narzeka, ale zdecydowanie należy do rodziny. Jest czarujący i uroczy – podsumował Matt Shakman w rozmowie z Empire. Co ciekawe, reżyser dodał: Jest czarujący i zabawny, ale złamie ci też serce, co, mam nadzieję, jest charakterystyczne dla tego filmu.

To może być znak, by zabrać ze sobą chusteczki na seans Fantastycznej 4, ponieważ będzie wzruszający.

