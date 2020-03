Daredevil wkroczy do MCU w filmie Spider-Man 3? To nie koniec zaskoczeń

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Co powiecie na to, by Daredevil oficjalnie dołączył do MCU w planowanym na przyszły rok filmie Spider-Man 3? Plotka o takim obrocie spraw zatacza w sieci coraz szersze kręgi - jest już na tyle popularna, że rewelacje te dotarły do Kevina Smitha, który podzielił się nimi w ostatnim odcinku programu Fatman Beyond. Od dłuższego czasu mówi się, że w kontynuacji produkcji Spider-Man: Daleko od domu Peter Parker miałby skorzystać z usług prawnika. Jak do tej pory zakładano jednak, że w tym przypadku może chodzić o Jennifer Walter aka She-Hulk, która w najbliższej przyszłości otrzyma samodzielny serial na platformie Disney+. Smith słyszał jednak co innego:

Słyszałem dobre, pier... wiadomości. Dotarło już do was, że nowy Spider-Man, nowy film o Spider-Manie, pokaże postać prawnika?

Rozmówca reżysera zapytał go: "Chodzi ci o She-Hulk?". Smith odpowiedział:

Charlie Cox , oni go sprowadzają jako Matta Murdocka. Taka plotka krąży w sieci i mówi się, że Marvelowi się to podoba. Jak to, kur..., w ogóle wyszło?

Raz jeszcze podkreślmy, że Smith odwołuje się do internetowych spekulacji, więc do powyższych rewelacji powinniśmy podchodzić z ogromnym dystansem. Z drugiej jednak strony na portalu Reddit kilkanaście dni temu pojawiło się tajemnicze zdjęcie z nieokreślonego projektu Marvel Studios; fotografia z planu pokazuje krzesła dla aktorów, z których jedno miałoby rzekomo należeć właśnie do Coxa.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o całej sprawie.